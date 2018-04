Harmittomista levyostoksista alkoi kierre, joka johti 30 000 euron velkaan – Jaakko, 34, kertoo tarinansa

Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden johtajan Minna Backmanin https://www.is.fi/haku/?query=minna+backmanin mukaan varhaisimpia hälytysmerkkejä siitä, että velkaantuminen on vaarassa lipua oman hallinnan ulottumattomiin on se, että edes miettii sitä, ottaisiko luottoa tilanteensa selvittämiseksi. – Kun laskut alkavat kertyä, ja tulee hiki otsalle, kannattaisi hyvin nopeasti herätä selvittämään, onko oikeutettu tukiin. Tässä vaiheessa kannattaa myös alkaa seurata omaa kulutuskäyttäytymistä. Siihen voi aina vaikuttaa, Backman kannustaa.Jos kaikkia laskuja ei pysty maksamaan, vuokra, sähkölaskut ja puhelinkulut kannattaa pistää etusijalle. Jos vuokra on jäänyt maksamatta, kannattaa tehdä maksusuunnitelma vuokranantajan kanssa.Kun ensimmäiset laskut alkavat siirtyä perintään, kannattaa niistä sopia maksusuunnitelma perintätoimiston kanssa. – Ihan pieniä laskuja ei kannata päästää ulosottoon asti. Jos sinne pitää jotain päästää, on tietyllä tavalla halvempaa päästää sinne isompia laskuja, Backman suosittaa.Velkaneuvonnan ammattilaisten suositus siitä, että velkaantumistilanteessa laskut kannattaa päästää ulosottoon on Backmanin mukaan keino pysäyttää velkaantuminen. – Ulosotto ei ole niin paha paikka kuin ihmiset ajattelevat. Jos ihminen on velkaantunut eikä pysty maksamaan laskujaan, se on fakta, joka pitää hyväksyä. Kun laskut ovat ulosotossa, kuukausittain on vain yksi lasku maksettavana, ja se vie keskimäärin kolmanneksen tuloista. Jos itse yrittää maksaa laskuja eri paikkoihin, kaikki rahat saattavat mennä siihen.Kun velkaantuminen kolkuttelee ovella, pahin virhe on mennä ottamaan uutta velkaa, sillä se vain kasvattaa lumipalloa. Usein järjestelylainoina tarjotut lainat ovat kalliita. – Törmäsin juuri tapaukseen, jossa henkilö on ottanut 16 000 euroa lainaa norjalaisesta pankista. Sopimuksen mukaan henkilö maksaa 310 euroa kuukaudessa 180 kuukauden eli 15 vuoden ajan. Todellinen vuosikorko on vieläpä kohtuullinen, eli vain 25 prosenttia, mutta tämä ihminen tulee maksamaan 16 000 euron lainastaan 57 000 euroa. Se on kallis tapa hoitaa asioita, Backman varoittaa.Markkinahenkisten lainojen sijaan kannattaa hakeutua oman kunnan velkaneuvojalle, soittaa Takuusäätiön Velkalinjalle tai kirjoittaa Kysy rahasta -chattiin, joka tavoittaa erityisesti nuorempia velkaantuneita. – Avun hakeminen ei ole häpeä, vaan mahdollisuus. Talous- ja velkaneuvonnassa selviää, mitkä mahdollisuudet sopivat juuri omaan tilanteeseen, Backman suosittaa.