Kotimaa

Sairaalajohtaja Tyksistä löytyneestä kemikaalista: ”Olisi voinut räjähtäessään aiheuttaa merkittävää tuhoa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin tapauksen tutkinta etenee

Ei ehtinyt aiheuttaa vaaraa