Kotimaa

Tilastot vahvistivat: Syntyvyys Suomessa kaikkien aikojen matalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkein syntyvyys Seinäjoella, matalin Helsingissä

Syntyvyys Suomessa oli kaikkien aikojen matalin vuonna 2017, vahvistaa Tilastokeskuksen perjantaina julkaisema syntyvyystilasto. Viime vuonna Suomessa syntyi 50 321 lasta.Väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys laski seitsemäntenä vuonna peräkkäin. Vuoden 2017 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,49 lasta.Suomessa kuoli viime vuonna 53 722 ihmistä, mikä on noin 200 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehet kuolivat keskimäärin 7,1 vuotta nuorempina kuin naiset.Vastasyntyneiden elinajanodote oli viime vuonna pojilla 78,7 vuotta ja tytöillä 84,2 vuotta.Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni Suomessa vuonna 2017 lähes kaikenikäisillä, selvimmin alle 30-vuotiailla.Maakunnista syntyvyys nousi vain Kanta-Hämeessä. Korkein syntyvyys oli viime vuonna Seinäjoella ja matalin Helsingissä.Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.Alkuvuoden 2018 ennakkotiedoista käy ilmi, että syntyvyys on laskenut edelleen tänä vuonna viimevuotisesta. Alkuvuonna syntyi 11 635 lasta, mikä on yli 470 lasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.Suomen ennakkoväkiluku oli tämän vuoden maaliskuun lopussa 5 513 708. Väkiluku kasvoi tammi-maaliskuun aikana liki 600 henkilöllä. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta.