Viikonlopusta on tulossa sateinen ja kolea

Länsirannikolla on kuitenkin poutaa. Idässä ja pohjoisessa kuurot ovat selvästi harvemmassa.Etelässä sadekuuroja tulee Keski- ja Länsi-Uudellamaalla, Varsinais-Suomen itäosassa, Lounais-Hämeessä ja Pirkanmaalla, ja sieltä alueilla kohti Perämeren rannikkoa. Etenkin Koillismaalla ja Lapissa pilvisyys on iltapäivällä runsasta.Päivälämpötila on etelän ja lännen sisämaassa kymmenisen astetta tai vähän yli. Itä-Suomen pohjoisosassa ja Kainuussa vähän 10 asteen alapuolella, Etelä-Lapissa 5 – 9 astetta, Pohjois-Lapissa 2 - 5 astetta. Etenkin pohjoisessa on yöllä heikkoa pakkasta.Myös lauantaina tulee iltapäiväkuuroja, yleisimmin lounaassa aina Satakuntaa, Pirkanmaata, Uuttamaata ja Hämettä myöten. Paikallisempia kuuroja tulee idässä ja Kainuun tienoilla. Lapin pohjoisosassa sataa vettä ja lunta.Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita koilliseen, iltapuolella lännen sisämaassa ja erityisesti Pohjanmaalla tulee vielä sadekuuroja ja mahdollisesti ukkostaa. Etelä-Lapin tienoilla sataa vettä tai räntää, Enontekiöllä paikoin lunta.Lauantaina paikallisten sateiden vyöhyke ulottuu Espanjasta läntisen Euroopan yli Fennoskandiaan. Poutaisinta on itäisessä Keski-Euroopassa.