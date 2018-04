Kotimaa

Massiivinen poliisioperaatio Kotkassa – kerrostalossa tapahtunut väkivaltarikos

26.4. 23:21

Paikalla Kotkan Hovinsaaressa oli useita poliisipartioita, poliisin teknisen tutkinnan autoja, ambulanssi ja pelastuslaitoksen yksikkö.

Kotkassa sivulliset ihmettelivät torstai-iltana suurehkoa viranomaisoperaatiota Ruununmaankadulla Hovinsaarella. Paikalla oli silminnäkijän mukaan kolme poliisipartiota, muutama poliisin teknisen tutkinnan auto, ambulanssi ja pelastuslaitoksen yksikkö.



Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että operaation syy on kerrostalossa tapahtunut väkivaltarikos. Ensimmäinen ilmoitus hätäkeskukseen tuli naapureilta.



Poliisin mukaan yksi ihminen on viety ambulanssilla sairaalaan. Poliisi ei tutkinnallisista syistä kommentoi, onko paikalla tehty kiinniottoja tai pidätyksiä.



– Tällä hetkellä siellä on teknistä tutkintaa paikalla. Tilanteesta ei ole vaaraa ulkopuolisille ja tilanne on stabiili, poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.