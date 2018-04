Kotimaa

5-vuotiaan poikansa pahoinpitelystä epäillyllä purjehtijaisällä vakava seksirikostausta

Tuomittiin lähestymiskieltoon – ei saapunut istuntoon

Syytettynä pikkupoikansa törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta

Mies on tuomittu aiemmin muun muassa kolmesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kyseiset rikokset tapahtuivat vuosina 2002–04. Hyvinkään käräjäoikeus antoi teoista yhteisen puolentoista vuoden ehdottoman vankeustuomion helmikuussa 2006. Mies asui tuolloin Espoon Tapiolassa.Samassa yhteydessä mies tuomittiin myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.Nykyisin 47-vuotias mies määrättiin maksamaan korvauksia kahdelle uhrille. Alaikäisistä uhreista toiselle miehen piti maksaa henkisestä kärsimyksestä 4 000 euroa, toiselle 2 000 euroa.Mies valitti tuomiosta hoviin, mutta Kouvolan hovioikeus ei muuttanut ratkaisua.Kolmesta hyväksikäytöstä pisin oli kestoltaan peräti kaksi vuotta. Toinen kesti lähes puolitoista vuotta. Kolmannen kesto oli hieman alle kuukausi.Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvamateriaalia miehellä oli hallussaan tuomion mukaan tammikuun 2002 alusta huhtikuun lopulle 2004. Tuolloin päättyi myös toiseksi pisimmän hyväksikäytön tekoaika.Poliisi otti miehen kiinni samaan aikaan. Hän ehti olla vangittuna runsaan kuukauden, mutta laskettiin vapaalle odottamaan käräjäoikeuden istuntoa.Mies joutui maksamaan oikeudenkäynteihin liittyneitä kuluja lähes 10 000 euroa. Rikoksia koskeva oikeudenkäyntiaineisto julistettiin muilta osin salaiseksi vuoteen 2046 saakka.Kesäkuussa 2004 mies oli jo tuomittu Ikaalisten käräjäoikeudessa lähestymiskieltoon. Uhri oli Satakunnassa asunut alaikäinen tyttö.Lähestymiskielto perustui Hyvinkään kihlakunnan poliisilaitoksen esitutkintapöytäkirjaan. Lähestymiskielto vaatinut tyttö oli mahdollisesti siis yksi miehen hyväksikäyttämistä lapsista.Vuoden mittainen lähestymiskielto määrättiin laajennettuna. Miestä kiellettiin tapaamisen ja yhteyden­oton lisäksi tytön seuraaminen ja tarkkailu sekä oleskelu tytön kodin läheisyydessä.Mies ei saapunut lähestymiskieltoa käsitelleeseen istuntoon.Nyt ratkaistavana olevassa rikosjutussa on syytettynä myös miehen aviovaimo. Häntä syytetään kahdesta törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. Uhri on sama, tekoaikaan 5–6-vuotias pariskunnan yhteinen poika.Syytteen mukaan vanhemmat vahingoittivat poikansa terveyttä tammikuusta lokakuulle 2015. Vanhemmat eivät antaneet pojalle kylliksi ravintoa, pakottivat hänet syömään ja nukkumaan lattialla ja teippasivat hänen kätensä yöksi selän taakse. Syytteen mukaan he eivät myöskään huolehtineet pojan atooppisen ihon hoidosta, minkä vuoksi poika raapi lukuisia haavoja eri puolille vartaloa.Tapaus paljastui, kun perheen kanssa viikon verran samalla veneellä Hangon edustalla viettänyt pohjoissuomalainen mies kiinnitti huomiota pojan kohteluun.Miehen piti kokeneena veneilijänä auttaa vuodeksi vuorotteluvapaalle jääneitä vanhempia ja heidän kahta lastaan purjehtimaan Kanarialle. Lopulta hän päätti poistua ennen matkaanlähtöä.