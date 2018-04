Kotimaa

Kokoomuksen Lepomäen mukaan puolueessa yhä sote-kriitikkoja – ”Eri asia, kuka äänestää mitenkin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kesällä joutuu tekemään isompaa suunnitelmaa”

Olen ehkä yltiöoptimisti kun ajattelen, että minulla olisi tulevaisuutta tässä puolueessa.

”En ole täysin syytön itsekään”