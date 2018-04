Kotimaa

Syyte: Poliisi uhkasi Suomi ensin -aktiivia turpaan vetämisellä Helsingissä – ”Hän huusi suu vaahdossa”

Poliisimies vei turvapaikanhakijan väärään paikkaan

Poliisimies joutui pilkan kohteeksi

Uhittelu johti rikossyytteeseen

Näin poliisi huusi

Poliisi kiistää syytteen

Maahanmuuttoa vastustanut Suomi ensin -leiri osoitti mieltään Helsingin Rautatientorilla yli sata päivää, kunnes poliisi purki sen viime vuoden kesäkuussa. Mielenosoittajat saivat osakseen paljon huomiota suomalaisessa mediassa.Keskustelua aiheutti myös yhden poliisimiehen toiminta. Helsingin poliisissa työskentelevää vanhempaa konstaapelia syytetään nimittäin yhden leirillä olleen miehen laittomasta uhkauksesta, joka tapahtui 28.2.2017.– (Poliisi) on uhannut turpaan vetämisellä ja huutanut saavansa tietoonsa, missä (asianomistaja) ja tämän perhe asuu, ja tuhoavansa heidät, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.Palataan epäiltyyn laittomaan uhkaukseen tässä jutussa myöhemmin. Mennään sitä ennen tapauksen juuriin.Ne syntyivät poliisien keskinäiseen pilailusta ja siitä seuranneesta vanhemman konstaapelin mokasta reilua viikkoa aiemmin.Vuonna 1975 syntynyt vanhempi konstaapeli oli partiokaverinsa kanssa liikkeellä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 18–19. helmikuuta. Poliisipartion kyydissä oli afrikkalaismies, joka ei puhunut suomea, eikä englantia, minkä lisäksi hän oli rahaton. Partio sai tehtävän hätäkeskukselta.– Mies oli siististi pukeutunut ja hänellä oli mukanaan matkalaukku. Tehtävän aluksi ei selvinnyt, onko mies eksynyt turisti vai turvapaikanhakija. Olimme hieman hämillämme, mitä miehelle pitäisi tehdä, vanhempi konstaapeli sanoi poliisikuulusteluissa.Hänen mukaansa keskustan poliisipiirin käytänteet olivat hänelle ”hieman outoja”, koska hänen oma toiminta-alue oli toisaalla Helsingissä, missä toimitaan eri lailla. Niinpä vanhempi konstaapeli päätti soittaa toiselle poliisimiehelle, jolta hän kysyi apua.– Toinen poliisimies (...) sanoi minulle puhelimessa, että hän tietää paikan, missä neuvotaan, autetaan ja jopa otetaan maahantulijoita vastaan, vanhempi konstaapeli sanoi kuulusteluissa.Toinen poliisimies ohjasi vanhemman konstaapelin maahanmuuttoa vastustavalle Suomi ensin -leirille, joka oli tuolloin Kaisaniemen puistossa. Leiri siirtyi myöhemmin Rautatientorille.Kyse oli pilasta, jonka vanhempi konstaapeli otti todesta.– En ymmärtänyt, että tämä poliisimies oli tarkoittanut koko jutun vitsinä neuvoessaan meidät puhelimessa Suomi ensin -leirille. Hän oli suorastaan kauhuissaan, kun hän jälkeenpäin kuuli, että olimme todellakin vieneet miehen Suomi ensin -leiriin, vanhempi konstaapeli sanoi.Ja niin siinä totisesti kävi. Poliisipartio todellakin kävi afrikkalaismiehen kanssa Suomi ensin -leirillä. Leiriläiset kuvasivat tapauksen. Video oli nähtävillä seuraavana päivänä MV-lehden sivuilla.– Moro. Meillä on semmone kongolainen kyydissä joka on ihan eksyksissä, vanhempi konstaapeli sanoi videolla.Pian vanhempi konstaapeli sai kuulla leiriläisiltä, minne hän oli tosiasiassa tullut.– Te olette Suomi ensin -porukkaa. Eipä sitä sitten tänne tuodakaan, vanhempi konstaapeli sanoi videolla.Poliisipartio poistui nopeasti paikalta, ja lopulta turvapaikanhakija saatiin vietyä oikeaan paikkaan, päivystävään vastaanottokeskukseen. Välikohtauksesta alkoi valtava metakka.– Kuviani ja tietojani oli tapahtuneeseen liittyen laitettu MV-lehden sivuille. Kuvia oli siepattu muun muassa Facebook-sivujeni profiilikuvakansiosta.– Video aiheutti sen, että erilaisissa sosiaalisessa mediassa olleissa jutuissa ja kommenteissa on ollut minuun kohdistuvia loukkauksia, panetteluja ja uhkauksia.– Minut on myös leimattu julkisesti luopio- ja suvakkipoliisiksi muutaman sekunnin videoklipin perusteella, vanhempi konstaapeli sanoi kuulusteluissa.Kertomansa mukaan tapahtunut vaikutti huomattavasti hänen siviilielämäänsä. Esimerkiksi miehen Facebook-tili jäädytettiin ilman hänen omaa pyyntöään. Mies ei saanut myöskään auki applikaatioita, jotka olivat sidoksissa Facebookiin.– Suurin osa kavereistani asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla, joten yhteydenpitoni heihin on vaikeutunut suuresti, mies sanoi poliisikuulusteluissa.Kaiken kaikkiaan asia jäi painamaan poliisimiehen mieltä, ja hän oli huolissaan saamastaan negatiivisesta julkisuudesta.Palataan jutussa takaisin epäiltyyn laittomaan uhkaukseen, joka tapahtui siis Suomi ensin -leirillä Helsingin Rautatientorilla reilua viikkoa myöhemmin Kongo-video episodin jälkeen.Myrskynsilmään joutunut vanhempi konstaapeli vietti vapaa-aikaa kavereidensa kanssa. Kaverukset olivat käyneet musiikkikonsertissa Helsingin jäähallilla Nordenskiöldinkadulla, minkä jälkeen illanvietto jatkui Rautatientorin liepeillä sijaitsevassa On the Rocks -ravintolassa.– Olimme juoneet keikan aikana arviolta 3–4 olutta ja ravintolassa sitten 2–3 lisää. Määrittelen oman humalatilani tuolloin lievä plus. (Rikoksesta syytetty poliisi) oli käsittääkseni juonut illan aikana suunnilleen saman verran, poliisin kaveri kertoi kuulusteluissa.Kaverukset sivusivat useasti myös Kongo-videon tapahtumia.– Illan mittaan (poliisi) suhtautui asiaan huumorilla, mutta asia tuli kuitenkin useampaan kertaan jo aiemmin esille, poliisin kaveri totesi.Lopulta kaverukset lähtivät ravintolasta yöllä kahden aikoihin pois. He kävelivät Suomi ensin -leirin ohitse. Leirillä oli samoja ihmisiä, jotka olivat paikan päällä Kongo-videon kuvaamisen aikaan. Osapuolet tunnistivat toisensa.– Kuulin jotain minuun viittaavaa ohi kulkiessani ja menin keskustelemaan leiriläisten kanssa. Keskustelu yltyi pian huudoksi ja siinä huudettiin molemmin puolin, vanhempi konstaapeli totesi.Vapaalla, siviilivaatteissa ollut poliisimies kohdisti huutonsa yhteen leiriläiseen, vuonna 1962 syntyneeseen mieheen.Vanhemman konstaapelin mielestä miehen käytös oli noloa.– Sanoin hänelle, että toimintasi on ollut noloa ja että miltä sinulta tuntuisi, jos asettuisit minun saappaisiini tai jos sinä joutuisit pelkäämään itsesi tai perheesi puolesta, jos sinulla sattuu perhettä olemaan. Sanoin myös, että miltä sinusta tuntuisi, jos sinut uhattaisiin hakata. Tämän muistan sanasta sanaan.– Muutaman minuutin keskustelusta en tietenkään voi muistaa aivan kaikkea. Olin nauttinut alkoholia, mutta en niin paljoa, että olisin ollut päihtynyt, vanhempi konstaapeli sanoi.Poliisimiehen ärhentelyn kohteeksi joutunut mies pelästyi huutoja. Hän luonnehti poliisin huutoja kovasanaisemmin kuin poliisi itse.– Hän huusi myös, että me häpäisemme Suomen lipun ja vaakunan ja menkää sinne maalle, mistä olette tulleet. Sitten hän sanoi, että te olette paskoja jätkiä kaikki ja te ette uskalla tapella ilman, että kutsutte poliisin paikalle.– Hän huusi minulle, että minä saan tietää, missä sinun lapsesi ja vaimosi asuvat, minä tuhoan teidät.– Henkilökohtaisesti pidin häirikköpoliisin käyttäytymistä täysin hulluna. Hän huusi suu vaahdossa siinä teltan edustalla, huudon kohteeksi joutunut mies sanoi kuulusteluissa.Myös miehen kaverit kuulivat poliisin räyhäämisen.– Poliisi sanoi (miehelle), että hän tietää, missä (mies) asuu ja hän tulee tuhoamaan (miehen) ja hänen perheensä ja tulee vetämään (miestä) turpaan, yksi miehen kavereista sanoi.– Poliisiksi osoittautunut mies uhkasi muun muassa vetää (miestä) turpaan ja että hän selvittää (miehen) kotiosoitteen ja lupasi tuhota (miehen) perheen, toinen miehen kavereista sanoi.Miehen mukaan poliisin huuto aiheutti hänelle henkistä kärsimystä. Poliisin mukana ollut kaveri yritti rauhoitella tilannetta, mutta sekään ei auttanut.Pian paikalle saapui poliisipartio, joka otti huutaneen poliisin kiinni ja vei hänet muualle rauhoittumaan.Kuten jutun alussa kävi ilmi, syyttäjän mukaan poliisimies syyllistyi laittomaan uhkaukseen, ja syyttäjä vaatii hänelle vähintään 30 päiväsakkoa.Poliisimies kiisti kuulusteluissa syyllistyneensä rikokseen.– Se, mitä leiriläiset väittävät minun sanoneen, ei pidä paikkaansa.– Tilanteessa ei kenelläkään ollut syytä pelätä yhtään mitään.– Kiistän syyllisyyteni tässä tai tähän liittyvässä asiassa laittomaan uhkaukseen.– Kaiken kokemani jälkeen katson, että minulla oli oikeus olla turhautunut kaikesta kokemastani negatiivisesta julkisuudesta, poliisi sanoi kuulusteluissa.Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa tällä viikolla. Oikeus antaa asiassa tuomion 11. toukokuuta.Rikoksesta syytetty poliisia ei ole pidätetty virasta. Jos hän saa lainvoimaisen tuomion, Helsingin poliisissa arvioidaan vasta sen jälkeen, onko tapauksella mahdollisesti virkamiesoikeudellisia seuraamuksia.