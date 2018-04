Kotimaa

Setä Arkadia -podcast: Sipilän vispilänkauppaa? Rkp:n tukea ostetaan nyt sotekopterilla

lapojen pörinä nousee esille ensimmäisessä IS:n Setä Arkadia -podcastissa, jossa Sdp:nihmettelee, millainen osto- ja myyntiliike soten ympärille on syntymässä, minkä puolestaan keskustan vereväjyrkästi kiistää.Pääministeri Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query= (kesk) hallituksen sote-esityksen takaa on valunut reilussa viikossa edustajia pois ja varma (?) enemmistö on enää 2-3 edustajaa. Podcastin voit kuunnella alla olevalla soittimella.pörräävät villit huhut, miten hallitus ostaa nyt Rkp:n ja kristillisten ääniä kesäkuun sote-äänestykseen ja kauppa käy. Huhut lähtivät liikkeelle kun Juha Sipilä teki maakuntavierailun Vaasaan tiistaina.Niin sanotut varmat tahot kertovat, että kulisseissa esimerkiksi Rkp:lle on luvattu Vaasan keskussairaalan laajennutun päivystyksen jatko ja uuden pelastushelikopterin sijoittaminen Vaasaan, jos puolue tukee hallituksen sote-esitystä.Huhujen todenperäisyyteen on alettu uskoa varsinkin sen jälkeen, kun Sipilä ja Rkp:n puheenjohtaja, Vaasan vaalipiirinovat sen jyrkästi kiistäneet.Pelastushelikopteri lentää kuuleman mukaan pelkällä ruotsin kielellä ja sen ensimmäinen tehtävä onkin hallituksen sote-esityksen pelastaminen.Sote-apua kerjätään samaan aikaan, kun hallitus lähettää tarjouspyynnöt uusista torjuntahävittäjistä, joilla korvataan vanhenevat Hornetit.Rkp:nhommasi siis Hornetit, mutta Henriksson saa sentään Suomen ensimmäisen sotekopterin.Saavutus sekin!-podcastissa Eero Heinäluoma sanoo kuulleensa mokomista poliittisista lehmänkaupoista, minkä hän tuomitsee politiikkaa rapauttavana ilmiönä:– Se tulee ilman muta vaikuttamaan ihmisten kuvaan politiikasta, jos joillakin helikopterihankinnoilla ja niiden sijoittamisella ratkaistaan koko Suomen sosiaali- ja terveysturvauudistus - se on sitten politiikan alennustila.

