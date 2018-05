Aviomies kertoi muuttavansa äidin luokse miettimään asioita – härski totuus paljastui, kun tuttavat purskahtivat nauruun

Kotimaa

Aviomies kertoi muuttavansa äidin luokse miettimään asioita – härski totuus paljastui, kun tuttavat purskahtiv

Mies olikin jo pitkään järjestänyt työvuoronsa ja lomansa niin, että voisi viettää aikaa uuden rakkaansa kanssa ja vältellä vaimonsa ja kahden lapsensa seuraa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies löysi netistä uuden rakkaan ja lähti

Ihastuminen tapahtui elokuvaa katsoessa

Ilta oli päättynyt halailuun. Se oli ollut miehen mielestä niin ihanaa, että hän kaipasi rakastumisen tunnetta uudelleen.

Halailu pikkujouluissa muutti kaiken

Hän kertoi vaimolleen suunnitelleensa erojärjestelyt: hän muuttaa pois kotoa, yhteinen talo myydään ja 8- ja 4-vuotiaat lapset asuvat molempien luona vuorotellen.

Puoliso olikin keskellä sukupuolenkorjaamisprosessia

Unelmamies harrastikin prostituoituja

Karaokebaarista löytyi uusi mies