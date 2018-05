Kun vaimo tuli töistä kotiin, pöydällä odotti lappu – aviomiehen salattu kaksoiselämä paljastui koko raakuudessaan

Kotimaa

Kun vaimo tuli töistä kotiin, pöydällä odotti lappu – aviomiehen salattu kaksoiselämä paljastui koko raakuudes

Tällainen hylkääminen jättää hädän. Se on meissä olevaa lapsen hätää, kaoottista ja voimakasta ahdistusta aiheuttavaa.

Ajatus erosta syntyy eriaikaisesti

Nainen ahdistui traumaattisesta tilanteesta niin suuresti, että ei kyennyt olemaan töissä.

Nyt tiedetään, että apua voi hakea

Mies jätti vain lapun pöydälle

Vaimolle selvisi, että hänen puolisonsa oli vuositolkulla pettänyt häntä. Seksikumppaneita oli ollut lukuisia.

Mies ilmoitti vastaanotolla, että haluaa erota

Pari ei halunnut erota, joten kolmas osapuoli sallittiin

Uudesta asunnosta tuli pettämispaikka

Ero oli niin kova pala, että jätetty alkoi vakoilla ex-puolisoaan