Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Lapsia ei synny lapsettomia syyllistämällä

Luultavasti hallitus on näpertelypäätöksillään hakenut pisteitä enemmän Suomen Yrittäjiltä kuin Suomen kansalta, jonka asioita sen kai pitäisi ajaa.

Suomen taloustilanne on taannoisen, monivuotisen taantuman jälkeen parantunut selvästi, mutta kohentuminen ei näytä satavan Juha Sipilän (kesk) kolmen puolueen hallituksen laariin.Hallituksen suosio pysyy mielipidekyselyissä huonona. Se viittaa siihen, että enemmistö meistä katsoo taloustilanteen parantuneen hallituksesta huolimatta eikä hallituksen ansiosta. Hallituksen suosio oli suurimmillaan sen nimittämisvuonna 2015, jolloin maan talous oli vielä heikossa jamassa.Aloittaessaan hallitus julisti panevansa Suomen kuntoon. Numeerista näyttöä kunnon paranemisesta on, mutta nyt kysytään, miksi kuntoaan kohentavaan maahan syntyy niin vähän lapsia. Eikö kunnostajahallitus osaa tehdä päätöksiä, jotka tukevat lastensaanti-iässä olevan sukupolven tulevaisuudenuskoa?Perhevapaauudistus jäi tältä hallitukselta tekemättä, ja työllisyyden parantamisen nimissä tehdään päätöksiä, jotka työntekijäpuolella koetaan epävarmuutta lisääviksi.Viime päivät on keskusteltu vilkkaasti hallituksen halusta heikentää alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien työsuhdeturvaa ja sallia alle 30-vuotiaiden työttömien palkkaaminen määräaikaisiin työsuhteisiin määräaikaisuuden syytä perustelematta.”Lakimuutoksella helpotetaan työsuhteeseen astumista, ei ketjuttamista”, pääministeri Juha Sipilä sanoi.Nähtäväksi jää, lisääkö perustelemattoman määräaikaisuuden salliminen nuorten aikuisten työpaikkoja vai luullaanko sen vain lisäävän. Tosin järkevä työnantaja ymmärtänee vakinaistaa määräaikaisen, jos tämä osoittautuu ahkeraksi ja osaavaksi.Palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Ann Selin huomautti kuivasti, että määräaikainen työsuhde velvoittaa myös työnantajaa, koska sitä ei voi irtisanoa ennen määräaikaa, kun taas toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen voi irtisanoa hyväksyttävästä syystä.Luultavasti hallitus on näpertelypäätöksillään hakenut pisteitä enemmän Suomen Yrittäjiltä kuin Suomen kansalta, jonka asioita sen kai pitäisi ajaa.Työllisyyden ja hyvinvoinnin yhteys syntyvyyteen ei ole suoraviivainen, mutta jos usko hyvään tulevaisuuteen horjuu, vauvoja puskee maailmaan vain harvakseltaan.Suomea 1990-luvun alussa vaivannut syvä lama johti yllättäen melkoiseen vilkkauteen synnytyssairaaloissa, kun maahan syntyi useita selvästi yli 60 000 hengen ikäluokkia. Nyt nämä ikäluokat alkavat olla perheellistymisiässä, mutta lapsia syntyy paljon vähemmän kuin nykyisten isä- ja äitiehdokkaiden syntyessä. Mistä kiikastaa?Huoltosuhteen huononemisesta huolestuneet piirtävät käppyröitä siitä, miten vajaaksi tällä menolla jää se aktiiviväestö, jonka kontolla huolenpito passiiviväestöstä on.Selvää on, ettei lapsia synny lapsettomia syyllistämällä. Väestöpolitiikka tarvitsisi myönteistä, ihmisten tulevaisuudenuskoa ruokkivaa ainesta. Palkansaajien kokemus etujen vähittäisestä nakertamisesta ja pätkätyön voittokulusta ei palvele väestönkasvua.Järkevät tunnustavat, ettei 1950-luvulle ominainen hälisevä lasten paljous voi tehdä paluuta. Lapsia syntyi 1940-luvun lopulla paljon, koska suomalaiset kokivat, että elämä alkoi sodan jälkeen ikään kuin uudestaan.Mistä myönteiset näköalat nyt löydettäisiin? Sipilän nikkaroimasta kakkarastako?Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.