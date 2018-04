Anna Perhon kolumni: Muoviroska valtaa meret, mutta kumpi on parempi strategia: toivo ja toiminta vai pelko ja pessimismi?

Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Muoviroska valtaa meret, mutta kumpi on parempi strategia: toivo ja toiminta vai pelko ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verrattuna vaikkapa ydinaseiden uhkaan ihmisten on vaikea mieltää ilmastouhkaa yksilön tasolla. Pommi voi osua, mutta ilmasto on liian epämääräinen konsepti kuviteltavaksi.

Ocean Cleanup on 23-vuotiaan Boyan Slatin perustama kansalaisjärjestö, joka aikoo siivota maailman meret muoviroskasta.Kerääminen tapahtuu mekaanisten puomien avulla, ja jäte on tarkoitus kierrättää. Keräystavoite on miljoonia tonneja vuodessa.Riemukasta vai mitä? Vihdoinkin jotain konkreettista loputtoman puheen rinnalle.Suomen Kuvalehden tuore artikkeli otti asiaan toisen näkökulman. Projekti ei ehkä toimikaan. Kaikkea ei saa kuitenkaan kerättyä. Kierrätys on vaikeaa ja polttaminen väärin, koska ”energiasta ei ole pulaa.” Lopuksi Itä-Suomen yliopiston tutkija niittasi koko muovinkeräyshömpötyksen toteamalla, että ”monen mielestä” peli on jo menetetty. Ja vaikka projekti onnistuisikin kohta ”kohta se [muovipyörre] on siellä takaisin”.”Monen mielestä” ilmasto-ongelmien hoitaminen on siis mahdotonta. Mutta miksei ehkä mahdollista? Miksi yritys tehdä hyvää kannattaisi jättää sikseen?Ilmastokyynisyys pilaa fiilikset, mutta laittaa kuitenkin miettimään, kumpi on parempi strategia: toivo ja toiminta vai pelko ja pessimismi? Kummasta näkökulmasta ihmiskunta hyötyisi enemmän?New York Magazinen kaikkien aikojen luetuimmassa artikkelissa toimittaja David Wallace-Wells vyörytti sanomattoman karmeita faktoja ilmastonmuutoksesta ja pohti, miksi emme ole enemmän huolissamme. Miksi meidän on niin vaikea kuvitella ilmastoapokalypsia?Yksi vastaus on, että verrattuna vaikkapa ydinaseiden uhkaan ihmisten on vaikea mieltää ilmastouhkaa yksilön tasolla. Pommi voi osua, mutta ilmasto on liian epämääräinen konsepti kuviteltavaksi.Tai ehkä elämme eräänlaisessa dissosiatiivihäiriössä suhteessa ympäristökatastrofiin, koska se on kerta kaikkiaan liian tuskallinen asia mielen käsiteltäväksi.Ilmastotietelijöiden rocktähti Michael E. Mann kritisoikin Wallace-Wellsin tuomionjulistusta sanomalla, että pelottelu lamaannuttaa ratkaisuyritykset. Tosin myös Wallace-Wells ja hänen haastateltavansa näkevät edessä haurasta valoa: käyttäytymisemme muuttuu kun sen on pakko muuttua.Eetikko Kathryn Norlock taas kohdistaa katseensa hyväosaisiin. Keskiluokan on helppo torjua ilmastonmuutoksen kauhukuvia sillä vähintäänkin alitajuisella verukkeella, että tilanteen kiristyessä meillä on resursseja minimoida vahinkoja henkilökohtaisella tasolla, ainakin jonkin aikaa. Meidän on helpompi vetäytyä Levin chalet-majoihin vilvoittelemaan kuin kuivuuden grillaamien kehitysmaan asukkaiden.Norlock muistuttaa kuitenkin, että syyttelyyn ei ole aikaa. Kaikki energia tulisi nyt kohdistaa yhteistyöhön, jotta ihmistä suuremmat ongelmat saataisiin kuriin.Mutta tämä on juuri sitä tavanomaista, sinänsä fiksua, mutta lämpömittarin nousun kannalta yhdentekevää puhetta, joka ei putsaa merestä yhtään roskaa.Ocean Cleanup putsaa. Ei kaikkia, mutta osan. Siksi heidän ajattelutapansa tuntuu –potentiaalisesta turhuudesta huolimatta –paremmalta valinnalta.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja