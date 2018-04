Poliisi varoittaa järjettömästä ilkivallasta koulujen pyöräparkeissa – yksi yläkoululainen joutunut jo sairaalaan

Kotimaa

Poliisi varoittaa järjettömästä ilkivallasta koulujen pyöräparkeissa – yksi yläkoululainen joutunut jo sairaal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämeenlinnalaiskoulun pyöräparkissa on tehty poliisin mukaan ilkivaltaa polkupyörille.Hämeen poliisi kertoo tiedotteessaan, että Nummen yhtenäiskoulun edustalla on löystytetty renkaiden lukitusmuttereita ja vahingoitettu jarrujen lukituspultteja.– Pyörien vahingoittaminen kuvatulla tavalla voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen liikenteessä ja johtaa erittäin vakaviin henkilövahinkoihin, poliisi muistuttaa.Viime maanantaina yläkouluikäinen poika joutui onnettomuuteen ja sai aivotärähdyksen pyörän jarrujen vahingoittamisen seurauksena. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan.Tapaus on esitutkinnassa rikosnimikkeellä pahoinpitely. Poliisi on jo ollut yhteydessä kouluun.Viitteitä vastaavasta toiminnasta on ollut aiemminkin Hämeenlinnassa. Poliisi pyytää vihjeitä ilkivallantekijästä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi