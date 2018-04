Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Paluu menneisyyteen

Suurten muutosten viikko alkoi katkerilla miehillä ja päättyi katkeraan mieheen.

Ja onhan tulevaisuus ihana paikka; siellä on robotteja, kekseliäs tapa käyttää sana ”vuorovaikutus”, robotteja, digi-alkuisia asioita, Hjallis Harkimon shortsit, avoimuutta, robotteja, positiivisuutta ja kekseliäs tapa käyttää sanaa ”muutoshakuisuus”.Vaikeaa tulevaisuuden haltuunotto kuitenkin on. Aina kun se on lähellä, melkein tavoiteltavissa, oma luonne palauttaa menneisyyteen, ja siinä se taas on, katkera mies yksin sohvalla hokemassa, että se on tulevaisuus.Ensin miehet perustivat uuden liikkeen, Liike Nytin korostaakseen ystävällisesti jo nimessään ideoidensa vähyyttä. Liike Nyt oli omien sanojensa mukaan täynnä intoa, nyt haetaan uudella, avoimella asenteella positiivisia ratkaisuja tulevaisuuden, ei menneisyyden, ongelmiin, hei mä googlasin just sanat ”positive solutions”, ja tuli 86 miljoonaa osumaa!Sitten ne paljastivat isossa Hesarin jutussa todellisuuden, sen ankean 70-luvun, jossa Hjallis Harkimo ja Mikael Jungner istuskelevat sukkasillaan Harkimon kotona, äijät vähän fundeeraa, eikä siitä tullut mieleen uuden aikakauden alku, vaan Harkimon ja Jungnerin oma muistotilaisuus, johon kukaan ei saapunut.Seuraavaksi joku mies lähti sinistä tulevaisuutta pakoon kokoomukseen ja taas täyttyi avaruus loukkaantuneiden äijien äänistä. Nyt on luottamus vaakalaudalla; kyllä miehen sanaan täytyy luottaa; olen ollut niin vihainen, että olen kyennyt lähettämään vain yhden tekstiviestin. Poliittinen bromance huipentuu Suomessa siihen, kun mies mököttää toiselle miehelle tekstiviestiensä määrällä.Enää ei edes paluu 70-luvulle riittänyt, kun Soinin Timo päätti jakaa ihmiset ”miehiin” ja ”marjanpoimijoihin”. Miehet ovat Soinin mukaan miehiä, ja marjanpoimijat niitä, jotka… hmmm… poimivat marjoja, joten hieman avoimeksi jäi, että mitä sitten.Suurten muutosten viikko alkoi katkerilla miehillä ja päättyi katkeraan mieheen. Tulevaisuuden päässä odotti menneisyyden mies Paavo Väyrynen pitämässä tiedotustilaisuutta siitä, että tällainen on muuten teidän kaikkien tulevaisuus.Kun tärkeistä asioista puhutaan, miehet puhuvat itsestään. Yritti siinä yksi nainenkin, Lepomäen Elina, saada ääntään kuuluviin.Lepomäki oli kirjoittanut 700-sivuisen kirjan, jota kellään ei ollut aikaa lukea, joten sieltä etsittiin tärkeimmät asiat eli mitäs tää tyttö miehistä ajattelee. No ei hyvää, Soini vihaa tuoleja, Orpo johtamista ja Stubb kaikkia.Ja sieltä se löytyi, Lepomäen kirjasta, tulevaisuus sellaisena kuin aina ennenkin: eilisen tulevaisuuden mies Alexander Stubb sähisemässä naiselle, että sulla ei oo tulevaisuutta, jos sä mut haastat.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.