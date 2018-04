Kotimaa

Syyte: Tieriita johti tappoon – mies ampui toisen pellolle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen ampumista miehet olivat syytteen mukaan riidelleet yksityistien käytöstä. Kiistan aikana syytetty haki autostaan kiväärin, johon oli kiinnitetty tähtäin. Syyttäjän mukaan mies harrasti ammuntaa säännöllisesti.Poliisi on aiemmin kertonut, että teko tapahtui pellolla lähellä Sannaisten ampumarataa.Samaa miestä syytetään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tapon lisäksi laittomasta uhkauksesta.Syyttäjä katsoo, että mies oli henkirikoksen yhteydessä ja sen jälkeen suullisesti uhannut kolmatta miestä. Syytteen mukaan mies on ennen uhrin ampumista sanonut kolmannelle miehelle, että toivottavasti tämä osaa pitää turpansa kiinni. Ampumisen jälkeen mies oli kieltänyt kertomasta mitään poliisille tai tälle kävisi samoin kuin ammutulle, syytteessä kuvataan.Lisäksi syytetylle vaaditaan rangaistusta ampuma-aserikoksesta. Hän oli syyttäjän mukaan säilyttänyt asunnossa ja autossa aseita ja patruunoita pitämättä huolta, ettei olisi vaaraa niiden joutumisesta asiattomille. Hän oli esimerkiksi säilyttänyt olohuoneensa sohvan takana pumppuhaulikkoa.Syyttäjä vaatii miehelle kymmenen vuoden vankeusrangaistusta. Lisäsi syyttäjä vaatii, että mies on pidettävä edelleen vangittuna.Poliisi kertoi syksyllä, että henkirikoksen uhri oli 70-vuotias paikkakuntalainen mies. Tutkinnanjohtaja arvioi tuolloin, että rikoksen syynä oli tiekiista.