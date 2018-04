Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu viikonloppuna

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lännenpuoleinen tuuli on päivällä kohtalaista. Lounaassa on jopa täysin selkeää, kun taas itään ja pohjoiseen mentäessä pilvisyys on runsaampaa. Idän ja pohjoisen iltapäiväkuurot ovat hyvin paikallisia ja pääosin vähäisiä. Lapissa tulee myös joitain sadekuuroja, lähinnä itä- ja pohjoisosassa.Päivälämpötila on sisämaassa enimmillään 10 asteen vaiheilla, Lapissa laajalti viitisen astetta. Yölämpötila on nollan vaiheilla, Lapissa on pakkasta 2 - 6 astetta.Perjantaina sadekuuroja tulee iltapäivällä. Näitä saadaan eniten maan keskivaiheilla lännen sisämaassa. Pieni mahdollisuus vähäisiin sadekuuroihin on myös muualla maassa. Tuuli on sisämaassa heikkoa.Epävakainen sää jatkuu lauantaina. Pilvisyys lisääntyy etenkin sisämaassa iltapäiväksi, jolloin myös sadekuuroja tulee moninkin paikoin. Pohjois-Lappiin leviää lännestä vesi- ja lumisateita.Perjantaina vuodenaikaan nähden lämpimintä on itäisen Välimeren alueella, etenkin Balkanilla ja Turkissa. Englannissa on sadealue, joka on sunnuntaina Suomessa.