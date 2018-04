Yksi asia ratkaisee, millaisessa säässä vappua vietetään – meteorologi: ”Suursäätilassa on tapahtumassa mielenkiintoinen muutos”

Kotimaa

Yksi asia ratkaisee, millaisessa säässä vappua vietetään – meteorologi: ”Suursäätilassa on tapahtumassa mielen

Sitten iskee suursäätilan muutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpö hipaisee jo Suomea

Säässä tapahtuu jako kahteen





Entä miten käy vappupäivän?

Entä jos kävisi toisin?

Matalapaine sateineen pyyhkii sateineen Suomea keskiviikkona. Tulossa olevan viikonlopun ja ensi viikon alun säähän latautuu suuria odotuksia, sillä maanantaina 30.4. vietetään vappuaattoa ja tiistaina 1.5. on vapunpäivä.IS kysyi asiantuntijoilta, miten sää muuttuu ennusteiden mukaan ja mitkä ilmiöt säähän vaikuttavat vapun lähestyessä.– Keskiviikkona Suomessa sää on pilvistä ja epävakaista. Se tietää kuurotyyppisiä sateita koko maahan. Lämpimintä on maan länsiosissa. Siellä lämpötila nousee ylimmillään yli 10 asteen. Muualla jäädään selvästi alle 10 asteen lämpötiloihin, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=paavo+korpela kertoo.Torstaina pilvisyys jo repeilee.– Aurinko pilkahtelee keskiviikkoa enemmän. Länsirannikolla etelästä Perämerelle saakka ja maan eteläosissa on lämpimintä ja lämpötila kipuaa siellä selvästi yli 10 asteen, hän sanoo. Muualla maassa on pilvisempää ja lämpötilat jäävät siksi noin 7–8 asteeseen, Korpela sanoo.Perjantaina huomio kiinnittyy Korpelan mukaan seikkaan, joka vaikuttaa Euroopan ja Suomen säähän.– Suursäätilassa on tapahtumassa mielenkiintoinen muutos. Muualla Euroopassa on lämmintä ja sieltä lämpö yltää Baltiaan saakka, missä on 20 astetta lämmintä. Suomeen asti noin kova lämpö ei ylety perjantaina, mutta ilmiö vaikuttaa Suomen säähän vapun lähestyessä, hän kertoo.Iltapäivällä kumpupilvisyys lisääntyy.– Lapissa on koleaa. Lämpötilat jäävät suuressa osassa Lappia noin 5 asteeseen.Perjantain sää on ennusteiden mukaan poutaisempi kuin torstaina.– Aamupäivällä sää kirkastuu ja aurinko pilkahtelee. Ylimmät lämpötilat ovat eteläisissä osissa maata on yli kymmenen astetta eli 12 asteen tienoilla, Korpela sanoo.Jos etsii vaikutuksia suursäätilan muutoksista, ne näkyvät Korpelan mukaan varsinkin lauantaina.– Lauantai on sään kannalta kiva päivä. Päivä on lämpimämpi kuin perjantai. Korkeapaineen selänne vallitsee ja sadekuurojen riski laskee. Eteläisissä osissa lähennellään 15 asteen lämpötiloja ja maassa on laajalta yli 10 astetta lämmintä, Korpela kertoo lauantaita koskevasta ennusteesta.Sunnuntain säätä leimaa Korpelan mukaan kahtiajako.– Lännestä lähestyvä sadealue pyyhkii Suomen yli lännestä itään. Päivän yli lämpötila voi kivuta ennen sateiden saapumista maan kaakkoisosissa yli 15 asteen. Lapissa voi sataa räntää ja jopa lunta, hän kertoo.Maanantain säätä leimaavat Korpelan mukaan Euroopan suursäätilan isot muutokset.– Puolassa on on helteitä ja lämpötila on siellä yli 30 astetta. Baltiassakin on 25 astetta. Tulossa oleva mittava lämpimän ilman rintama ei aivan yllä maanantaina tämänhetkisen ennusteen mukaan Suomeen saakka, vaan helteet jäävät Baltiaan, Korpela kertoo.Vappua juhlivan kannattaa sään perustella keskittää juhlintansa aattoon, sillä maanantaina eli vapunaattona aamupäivä on Korpelan mukaan aurinkoinen Suomessa.– Ylimmät lämpötilat ovat noin 15 astetta Suomen eteläosissa. Iltaa kohden sää muuttuu maanantaina koleaksi, sateisilla alueille lämpötilat jäävät 10 asteeseen, hän kertoo.Tiistaina Suomeen tulee suursäätilan muutoksen takia syvä matalapaineen alue.– Vappupäivästä on tulossa tämänhetkisen ennusteen mukaan kolea. Maan keskiosissa lämpötilat voivat nousta 10–14 asteeseen, mutta eteläosissa lämpötilat jäävät sateiden takia huomattavasti alemmiksi, lähelle 5 astetta, hän sanoo.IS kysyi vielä, mistä lämmön jääminen vain lähelle Suomea johtuu nykyisen ennusteen mukaan.– Ratkaisevaa on matalapaineen reitti. Puolan matalapaine nostaa lämpöä ja etupuolella on lämmintä ilmaa. Nyt matalapaine näyttää tuovan meille tiistaiksi koleaa säätä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen https://www.is.fi/haku/?query=jari+tuovinen kertoo.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta lämpö yltäisi Suomeen?

– Jotta meille tulisi lämpöä matalapaineen reitin pitäisi koukata Ruotsin tai Norjan kautta Suomeen, jotta meillä olisi lämmintä. Se näyttää nyt epätodennäköiseltä, hän kertoo.

Mikä on tässä tilanteessa toiveikkainta Suomen lämpötilojen nousun kannalta?

– Kun olemme jo lähellä toukokuuta, lämpöisempi sää lähestyy väkisinkin Suomea. On pienestä kiinni, miten käy vapun jälkeen. Lämpö käy jo kurkkimassa Suomea, Tuovinen arvioi.Päivitys 26.4.2018 kello 07.13. Otsikko muutettu.