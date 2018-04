Kotimaa

Bisquitin kolumni: Menossa mukana

Markkinatalous on totta ja jokaisesta yrittäjästä on pidettävä huolta.

No nyt voi hyvällä syyllä jättää hetkeksi sen telkän pönttöönsä, hauen rannalleen, kupan Töölöönsä ja talkkarin sinne jäiselle peltikatolleen.Vielä viime viikolla joku ”lähti kuin jokeri kokkareista” -tyyppinen tokaisu olisi aiheuttanut vain kummastelevaa kulmien kohottelua, toki toisenlaista kuin nyt, kun jokeri on tavallaan kokkareista lähtenyt.Mies voi lähteä kokoomuksesta, mutta voiko kokoomus koskaan lähteä miehestä?Kysymykseen ei ole tähän hätään saatavissa todistusvoimaista vastausta. On kuitenkin mahdollista etsiä yhteiskunnallisia samankaltaisuuksia ja poliittisia yhdenmukaisuuksia:Mies voi lähteä demareista, mutta voiko demarisuus koskaan lähteä miehestä?Tämä nyt oli kertaluokkaa helpompi. Totta ihmeessä voi, eikä vain voi vaan vielä napakasti lähteekin.Viime vuosien vikkeläkinttuisimpia lähtijöitä on kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka on onnistunut piilottamaan vanhan demarisuutensa – kaikesta päätellen täysin onnistuneesti myös itseltään – uuden kokoomuslaisen torkkupeittonsa alle.Hieman samantyylisistä saavutuksista kuuli vihjailtavan taannoisia poliittisia voimavuosiaan eläneestä Paavo Lipposesta, mutta ne jutut taisivat kyllä olla enemmänkin senaikaisten virka-autottomien kateellisten puhetta.Viime päivien poliittiset puolenvaihdokset ovat herättäneet melkoisen mediametelin.Ilmeisesti tämmöiset asiat ovat nuorentuneelle toimittajakunnalle jotain uutta ja ihmeellistä.Tavallinen uutisten kuluttaja kun ei ole voinut välttyä ajatukselta, että toimittajapiireissä on nykyään tapana pitää luonnollisempana vaihtaa sukupuolta kuin puoluetta.Vanha politiikka on tullut tiensä päähän.Enää ei poliittisen liikkeen perustamisen tarvita baijerilaisia oluttupia (hartwallilainen riittää) tai agitaattori Puntarpäitä. Kunhan on verkko ja siellä moderaattori.Tältä spontaanilta kansanliikepohjalta ponnistaa myös tuo hieman bernsteinilaisuuden ”tärkeintä on liike” -johtoajatusta mukaileva initiatiivi (menikö edes osapuilleen sinne päin?) Liike Nyt (oikeinkirjoitus Liike Nytin).Liike Nyt lähtee liikkeelle nyt neljällä perusperiaatteella. Kun kunkin pilarin sisällön tiivistää yhdeksi ydinajatukseksi, yhdistelmästä voi helposti hahmottaa liikkeen ohjelman: markkinatalous on totta ja jokaisesta yrittäjästä on pidettävä huolta.Aika näyttää, saako Liike Nyt toimeen ajamansa politiikan hjallitun rakennemuutoksen.Vanhan politiikan kannattajalle saattaa olla haasteellista nähdä Liike Nytille kasvot antaneessa Harry Harkimossa jämeräleukaista puoluejohtajaa.Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuoden elokuvassa Pähkähullu Suomi huonosaattoisena Hulkkosen poikana debytoineella Harkimolla on siis jo yli puolen vuosisadan kokemus julkisuuden hallinnasta.Julkisuus taas on paikka, jossa lähtemättömän vaikutuksen voi tehdä myös lähtemällä.