Kotimaa

Korkeasaareen salakuljetettiin kielletty kilpikonna – eläin jouduttiin lopettamaan

Punakorvakilpikonna on haitallinen vieraslaji, jonka lemmikkinä pitäminen on Suomessa kielletty.

Punakorvakilpikonnien luontoon päästäminen on kielletty