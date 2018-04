Kotimaa

Rauma muutti mielensä päiväkodin sämpyläkohussa – jämäpuuroa saakin käyttää

Lasten leipomisesta syntyi erikoinen tapaus Raumalla. Keskustelu alkoi siitä, kun Länsi-Suomi http://ls24.fi/uutiset/sampyloiden-leipomiselle-stoppi kertoi, ettei aamupalalta ylijääneestä puurosta ei saa enää leipoa sämpylöitä Rauman kaupungin päiväkodeissa. Jämäpuurosämpylöitä oli leivottu Wännin, Pyynpään ja Onnelan päiväkodeissa keskimäärin kerran viikossa.Evira kertoi myöhemmin kantanaan, että mukaan kielto on kuitenkin turha https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005653388.html – Yleisesti ottaen puuro ei ole sellainen tuote, että sen jatkokäyttö olisi riski, varsinkin jos se paistetaan sämpylöiksi, ylitarkastaja Pirjo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=pirjo+korpela sanoi Ilta-Sanomille maanantaina.IS selvitti keskiviikkona, miten ylijäämäpuuroa saa käyttää sämpylöiden leipomiseen päiväkodeissa Raumalla.– Raumalla voidaan käyttää ylijäämäpuuroa sämpylöiden leipomiseen, kunhan puuro on asiallisesti jäähdytetty ja säilytetty eikä se ole ollut tarjolla asiakkailla, Rauman kaupungin ruokapalvelutoimistoon tuotantopäällikkö Eija Väinölä https://www.is.fi/haku/?query=eija+vainola kertoo Ilta-Sanomille.Rauman kaupunki korostaa, että lapset saavat edelleen leipoa yhdessä päiväkodin hoitohenkilöstön kanssa https://www.rauma.fi/ajankohtaista/nain-vajaan-litran-ylijaamapuurosta-tuli-puheenaihe/ . Raumalaisissa päiväkodeissa on tarjolla kerran viikossa kotimaisesta viljasta leivottuja sämpylöitä.

Muuttuivatko suosituksenne Eviran kannan takia?

Näin tapaus eteni