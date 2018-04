Kotimaa

Parikymppiselle miehelle syyte taposta Espoossa 25.4. 15:17

Rikos Rikoksen epäillään tapahtuneen Espoossa tammikuussa.

Espoossa parikymppistä miestä vastaan on nostettu syyte toisen miehen taposta. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Espoon keskuksessa tammikuussa.



Poliisi löysi uhrin asunnosta ammuttuna ja on kertonut, että rikoksen motiivin epäillään liittyvän huumeisiin.



Syyttäjä kertoi keskiviikkona syytteistä myös, että jutussa kolmea ihmistä syytetään rikoksentekijän suojelemisesta. Joukossa on sekä miehiä että naisia. Muita syytteitä kokonaisuudessa ovat muun muassa huumausainerikos, räjähderikos sekä ampuma-aserikokset.



Jutun käsittely alkaa käräjäoikeudessa 7. toukokuuta.