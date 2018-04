Kotimaa

Lepomäki pettyi Orpoon kesän hallituskriisissä: ”On selvää, että homma tehtiin mukavuudenhalu edellä”

Kokoomuksen

Ei kukaan tietenkään halua oppositioon, mutta on aivan eri asia joutua oppositioon kuin pitää sitä aitona vaihtoehtona silloin, kun on neuvotteluissa kaikki valttikortit.

Ehdotukset kaikuivat kuuroille korville

Mitä Uusi vaihtoehto olisi siihen sanonut? Etteivätkö suostuisi? Kissanviikset!

”Jos näin ilmeisessä korintekopaikassa...”

Jos näin ilmeisessä korintekopaikassa ei edes yritetä saada palloa pussiin, mitä meinataan tehdä tulevissa hallitusneuvotteluissa?