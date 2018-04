Kotimaa

Vuoden pakolaismies oikeudessa: Ainoa tavoitteeni oli pysäyttää joukkopuukottaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Potki veitsen pois ja auttoi uhreja

Ruokalähetti päätyi auttajaksi kesken keikan

Puolustus kiistänyt terroristisen tarkoituksen