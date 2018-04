Mustasukkainen mies järjesti karmivan herätyksen nukkuvalle kilpakosijalle – kosto tuli neljä kuukautta myöhemmin

Kotimaa

Mustasukkainen mies järjesti karmivan herätyksen nukkuvalle kilpakosijalle – kosto tuli neljä kuukautta myöhem

Taskulampulla silmiin

Kostoisku nelisen kuukautta myöhemmin

Mustasukkainen mikkeliläismies onnistui säikäyttämään perin pohjin miehen, jolla oli ollut sutinaa hänen tyttöystävänsä kanssa. Mies tunkeutui yöllä mökille, jossa kilpakosija nukkui ja herätti tämän osoittamalla taskulampun valolla silmiin. Unenpöpperöinen mies sai kuulla, että hänelle on hautapaikka varattuna. Tunkeutuja uhkasi surmaamisen tapahtuvan jalkajousella.Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan miehen laittomasta uhkauksesta ja kotirauhan rikkomisesta 480 euron sakkoihin. Hänen on korvattava kilpakosijalle kärsimyksestä 800 euroa.Pelotelluksi tullut 31-vuotias mies kävi myöhemmin tulittamassa yöaikaan pienoiskiväärillä 33-vuotiaan kotitaloa. 31-vuotias mies on tuomittu Etelä-Savon käräjäoikeudessa ampuma-aserikoksesta, vaaran aiheuttamisesta ja törkeän kotirauhan rikkomisesta 1 vuoden 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies on velvoitettu korvaamaan rikoskumppaninsa kanssa yhteisvastuullisesti kärsimyksestä 33-vuotiaalle miehelle 1 200 euroa.31-vuotias oli ollut ystävänsä mökillä Mikkelissä, kun sai kolkon herätyksen keskellä yötä. Taskulampun valo häikäisi hänen silmiään.Kiihtyneen oloinen 33-vuotias mies puhui hautapaikasta. Mies uhkasi ampua 31-vuotiaan. Syyksi hän ilmoitti tyttöystävän hyväksikäytön.Toinen mökillä nukkumassa ollut kuuli puheen hautapaikan varaamisesta.33-vuotias kertoi käräjäoikeudessa,että hän oli saanut tietää 31-vuotiaan ”sekaantuneen” hänen tyttöystäväänsä. 33-vuotias pyysi kilpakosijaa tuloksetta ulos juttelemaan.– Jos tämä jatkaa pelleilyä, niin tietää jatkaneensa, 33-vuotias muisteli ilmoittaneensa.Käräjäoikeuden mielestä 31-vuotiaalla on ollut perusteltu syy pelätä turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa.31-vuotias mies toteutti 28-vuotiaan miehen kanssa nelisen kuukautta myöhemmin kostoiskun 33-vuotiaan kotitalolle. 31-vuotias ampui ilmakiväärillä olo- ja makuuhuoneen ikkunat rikki.33-vuotias havahtui siihen, kun ulkoa kuuli epämääräisiä kopsahduksia.Hän kävi koiran kanssa tarkistamassa tilannetta.– Mentyäni takaisin sisälle, alkoivat luodit lennellä olohuoneeseen, mies kuvaili oikeudessa.31-vuotias vakuutti, että hänellä oli ainoastaan pelottelutarkoitus.Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 31-vuotiaan apurina olleen 28-vuotiaan miehen ampuma-aserikoksesta, vaaran aiheuttamista ja törkeän kotirauhan rikkomisesta vuoden ja yhden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistuksen.Tuomio ei ole lainvoimainen.