Päiväkodit sulkevat oviaan tänään klo 12 alkaen – näin mielenilmaus vaikuttaa

Helsingissä supistusta noin 69 toimipisteessä

Vantaalla sulkee arviolta reilut 40 päiväkotia

Espoossa suljetaan kymmeniä päiväkoteja ja asukaspuistoja

Hyvinkäällä avoin päiväkotitoiminta iltapäivän osalta kokonaan suljettu