Kotimaa

Sää jatkuu sateisena ainakin perjantaihin asti

Suuressa osassa maata tulee sateita. Länsi-Suomessa on mahdollisesti paikoin ukkoskuurojakin.Iltaa kohti lännestä alkaen sää Länsi-Suomessa poutaantuu ja vähitellen selkenee, muualla tulee vielä paikoin sateita. Etelänpuoleinen, illalla maan etelä- ja keskiosassa länteen kääntyvä tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on laajalti 6 – 11 astetta ja Pohjois-Lapissa 0 - 5 astetta.Torstaina Lapissa pilvisyys on runsasta ja muualla maassa sää on monin paikoin pilvinen.Etenkin maan keski- ja pohjoisosassa tulee paikoin sateita. Iltaa kohti sää alkaa muuttua selkeämmäksi, mutta paikoin edelleen satelee.Maan pohjoisosassa tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta keski- ja eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6 – 12 astetta ja pohjoisosassa 3 - 9 astetta.Perjantaina sää on enimmäkseen pilvinen ja paikoin sateinen. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin kuurosateita, eteläosassa mahdollisesti myös ukkoskuuroja.Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on laajalti 7 – 13 astetta ja Lapissa 0 - 8 astetta.