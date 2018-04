Kotimaa

Eläkeläismiehen piina: vaimo haaskaa yhteisen omaisuuden huijareille – lainasi salaa jopa sukulaisten rahat

Thaimaassa veljenpoika sanoi, että ottakaa siltä iPad pois. Ajattelin, että heitän sen Andamaanienmereen, mutta ei vain kantti riittänyt. Se olisi pitänyt tehdä.

Huijaukset

Kun siirsin rahat sinne, ne lähtivät heti huijarille.

Hänen eläkkeensä meni kokonaan. Huijari sai kaiken kaikkiaan ehkä noin 3 000–4 000 euroa.

Pankinjohtaja katsoi Eevaa silmiin ja sanoi, että tämä on huijaus. Hän sanoi, ettei kukaan lähetä satojatuhansia euroja tuntemattomalle ihmiselle.

Katso video: Miljoonaperintö tarjolla -kirjan kirjoittanut Riku Salmivuori kertoi Radio Rockin Korporaatiolle, että jokaisella on joku tarve tyydytettäväksi ja tämän löytäessään huijari voi vedättää aivan ketä tahansa. Pahimmillaan huijattu on päätynyt Salmivuoren mukaan kidnapatuksi ja uhreista on pyydetty lunnaita, ja joissakin tapauksissa uhrit ovat päässeet jopa hengestään.