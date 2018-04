Kotimaa

Allergiset huomio: SOK vetää myynnistä jäätelötuutteja

Allergiset huomio: SOK vetää myynnistä jäätelötuutteja 24.4. 18:32

SOK vetää markkinoilta jäätelötuutteja tarroitusvirheen takia.

Takaisinveto koskee Tesco Free From -tuotesarjan Toffee & Vanilja -jäätelötuutteja.



Osassa maidottomia ja gluteenittomia toffee-vaniljatuuttipakkauksia on virheellisesti maidottomien jäätelöpuikkojen tarra. Toffee-vaniljatuutit sisältävät allergeenia soijalesitiini, jota ei tarrassa ole mainittu. Tuote ei sovi henkilöille, jotka ovat erittäin allergisia soijalle. Muille tuote on turvallinen käyttää.



Myynnistä vedetään tuutit, joiden parasta ennen -päiväykset ovat 05.2019 ja 07.2019. Tuotteen EAN-koodi on 5054775540099 ja pakkauskoko 4 x 110 ml, 440 ml.



Takaisinvedettäviä tuotteita on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, ABC-, Sale- ja Alepa-myymälöissä.