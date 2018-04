Kotimaa

Kommentti: Turusen loikka pilasi hallituksen hengen oikein kunnolla

Katso jutun alussa olevalta videolta, miten Turunen ylisti kokoomuksen Petteri Orpoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen

Alla olevalla videolla Sipilä kommentoi loikkausta.

Orpo vakuuttelee alla olevalla videolla, ettei kokoomus kalastele edustajia.

Sinisten