Kotimaa

Siniset hätäkokoukseen: Harkitsee jopa eroa Sipilän hallituksesta

IS Seuraa

Sinisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen

Sinisten





Päätapahtumat Simon Elo: Meille ei mustaa pekkaa käteen jää Sinisten Sampo Terho vaati pääministeri Juha Sipilää kutsumaan hallituspuolueiden johtajat koolle hätäistuntoon. Terho kommentoi asiaa lyhyesti eduskunnassa. Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo oli puheissaan mystisempi. – Meille ei mustaa pekkaa käteen jää, Elo kommentoi. Petri Turunen, toimittaja Sampo Terho: Miksi kokoomus keikuttaa hallitusta juuri tällä hetkellä? Siniset keskustelee tilanteesta Sampo Terhon mukaan "kaikessa rauhassa". - Miksi kokoomus keikuttaa hallitusta juuri tällä hetkellä?, Terho pohtii. Petri Turunen, toimittaja Sampo Terho: Kokoomus haluaa provokaatiolla saada hallituksen kriisiytymään Sinisten Sampo Terho kertoo STT:n mukaan, että Sinisillä on vakava epäilys, että kokoomus haluaa provokaatiolla saada hallituksen kriisiytymään, jopa kaatumaan. Petri Turunen, toimittaja Pääministeri Juha Sipilä on Vaasassa Pääministeri Juha Sipilä vierailee parhaillaan Vaasassa. Pääministeri tutustuu matkallaan etenkin Vaasan energia-alan yritysten toimintaan ja osallistuu yliopistolla järjestettävään seminaariin. Vaasassa pohditaan pääministerin johdolla Suomen 2020-luvun keskeisiä kysymyksiä. Petri Turunen, toimittaja Sampo Terho: Hallituspuolueiden johdon pitää kokoontua mahdollisimman pian Sinisten Sampo Terho vaatii STT:n mukaan, että hallituspuolueiden johdon pitää kokoontua mahdollisimman pian. Petri Turunen, toimittaja Siniset hätäkokoukseen Siniset harkitsee jopa eroa Juha Sipilän (kesk) hallituksesta. Sinisten eduskuntaryhmä on kokoontunut puoliltapäivin hätäkokoukseen pohtimaan puolueen asemaa hallituksessa. Petri Turunen, toimittaja Sampo Terho: Tällainen peli ei edistä hallituksen sisäistä luottamusta Sinisten savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen eroaa Sinisistä ja loikkaa kokoomukseen. Sinisten Sampo Terho kertoi, ettei hän tiedä Turusen motiiveja. Asia on pysynyt meiltä piilossa. Turunen kertoi puoli tuntia ennen. Kokoomus keikuttaa hänen mukaansa venettä. Terhon mukaan tällainen peli edistä hallituksen sisäistä luottamusta. Petri Turunen, toimittaja