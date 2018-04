Kotimaa

Hoitovirhe tappaa Suomessa useammin kuin liikenne – ”Ovat nämä karmeita lukuja”





Todennäköisesti 700–1 700 pitää paikkaansa. Ovat nämä karmeita lukuja, mutta aiheetonta paniikkia on turha levittää.

Koska tehokasta, yhden viranomaisen alaisuudessa toimivaa tilastointijärjestelmää ei ole, kukaan ei tiedä esimerkiksi hoitovirheiden vuoksi turhaan kuolevien ihmisten määrää. Osa asiantuntijoista kritisoi voimakkaasti nykyjärjestelmää, jossa tietoa ei kerätä.Kaikki IS:n haastattelemat asiantuntijat uskovat, että Suomessa kuolee hoitovirheiden seurauksena satoja ihmisiä.Arvioissa on päädytty laajaan haarukkaan 700–1 700, joka perustuu muissa maissa tehtyihin potilasturvallisuuskartoituksiin. Niiden pohjalta on arvioitu, että noin joka kymmenes sairaalapotilas kärsii hoidossa jotakin haittaa, joka sadas potilas saa vakavan haitan ja yhdellä tuhannesta haitta tai virhe voi johtaa kuolemaan.Suomessa kuoli liikenteessä 258 ihmistä. Hoitovirheestä johtuvia kuolemia on siis joka vuosi moninkertainen määrä liikennekuolemiin verrattuna.Professori Risto Roine https://www.is.fi/haku/?query=risto+roine Itä-Suomen yliopistosta on harmissaan siitä, ettei faktatietoa ole saatavilla.– Todennäköisesti 700–1 700 pitää paikkaansa. Ovat nämä karmeita lukuja, mutta aiheetonta paniikkia on turha levittää, Roine muistuttaa.Hoitovirheestä johtuvan kuoleman sattuessa omaisille aiheutetaan inhimillistä kärsimystä, mutta hukataan myös tutkitusti paljon rahaa.Silti Suomessa on herätty muita Pohjoismaita myöhemmin potilasturvallisuusasioihin, ja niissä on otettu jopa takapakkia. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma lopetettiin.– THL:ssa oli ohjelma joka käsittämättömästi säästösyistä lopetettiin muutama vuosi sitten, Roine harmittelee.IS pyysi sairaanhoidon yksiköitä viime vuosien hoitovirhekuolemien määrät. Jos taulukko ei näy alla, saat sen auki tästä https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25409254korvattujahoitovirhekuolemia.png Ammattilaisia hoitovirheistä on turha syyttää. Vaikka mitä tehtäisiin, erehtyminen on inhimillistä. Siksi kuolemiltakaan ei voida koskaan kokonaan välttyä. Silti tutkimusten mukaan yli puolet terveydenhuollon haittatapahtumista olisi ehkäistävissä.Suomesta puuttuu valtakunnallinen taho, joka keräisi ja julkaisisi yhteismitallista potilasturvallisuustietoa kaikista Suomen terveydenhuollon yksiköistä. Sellainen pitäisi professori Roineen mielestä ehdottomasti olla.Tunnelin päässä on silti valoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt potilasturvallisuusstrategian vuosille 2017–21. Siinä on päätetty uusista tavoista, joilla potilasturvallisuutta parannetaan, seurataan ja tutkitaan.Lisäksi strategia lupaa, että tilastomittareita paitsi luodaan, niiden tietoa myös jatkossa julkaistaan.

