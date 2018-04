Kotimaa

Espoossa puuhataan leipäjonojen ”aktiivimallia” – Heikki Hursti IS:lle: ”On yritetty, ei tule toimimaan”

Kokki- tai ruoanlaittokurssille?

Pääkaupunkiseudun leipäjonot halutaan poistaa. Espoossa on pohdittu ruoka-avun muuttamista vastikkeelliseksi https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005653813.html . Espoossa puhutaan eräänlaisesta ”aktiivimallista”. Asiaa oli puitu Leipäjonoista yhteisöihin -työpajassa. Yle https://yle.fi/uutiset/3-10173516 kertoo, että myös Helsingissä suunnitellaan leipäjonojen poistamista katukuvasta. Tilalle tulisivat yhteisöruokailut. Aiemmin leipää jonottaneiden haluttaisiin tulevan syömään yhdessä, samaan pöytään.IS kysyi Heikki Hurstilta https://www.is.fi/haku/?query=heikki+hurstilta kantaa kaavailuihin. Hän johtaa Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:tä, joka on suomalainen avustusjärjestö.

Mitä mieltä, olet tällaisesta, mallista, jossa ruokakassin saisi jatkossa vain, jos osallistuisi yhteiseen ruokailuun, tai esimerkiksi kokki- tai ruoanlaittokurssille?





Otsikon alla olevalla videolla kuvaa Helsingistä Myllypuron leipäjonosta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Tällainen malli ei tule toimimaan. Sitä on yritetty Vantaalla ja siitä seurasi, että avun tarvitsijat tulivat meille.Hurstilla on karuja pelkoja kaavaillusta ”aktiivimallista”. Hän viittaa Vantaalla muutamia vuosia kokeiltuun projektiin, jonka Hursti arvelee olevan on Helsingin ja Espoon kaavailtujen uudistusten yhtenä lähtökohtana.– Suunnitelmat ovat itse asiassa aika kova juttu. Ruoka-apua hakenut saattoi saada Vantaan kokeilussa yhden eineslihalaatikon ja pöytään tuotiin hautakynttilöitä. Mikä mahtaa olla tällaisen mallin syvempi poliittinen tarkoitus?, Heikki Hursti pohtii.Hursti toivoo, että päättäjät tulisivat katsomaan, miten Hurstin apu toimii.– Antaisin mielelläni tästä vinkkiä. Meillä jonot etenevät reippaasti. Olemme kehittäneet logistiikka ja yhteyksiä auttajiin, hän kertoo.Heikki ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry toimii jakamalla vaate- ja ruoka-avustuksia ympäri vuoden niitä tarvitseville. Heikki Hursti ei ole mukana pääkaupunkiseudun leipäjonojen muutosten suunnittelussa.