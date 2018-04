5-vuotiaan epäilty törkeä pahoinpitely: Mitä on tehtävissä lastensuojelun tilan kohentamiseksi, ministeri Saarikko?

Kotimaa

5-vuotiaan epäilty törkeä pahoinpitely: Mitä on tehtävissä lastensuojelun tilan kohentamiseksi, ministeri Saar

Kolmen eri kunnan sosiaalityöntekijät eivät ottaneet pienen pojan epäiltyä törkeää pahoinpitelyä käsiteltäväksi. IS kysyi perhe- ja peruspalveluministeriltä, mitä lastensuojelun kohentamiseksi pitäisi tehdä.

Pienen pojan vanhempia syytetään Helsingin käräjäoikeudessa pojan törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. Tapaus paljastui perheen arkeen tutustuneen miehen ansiosta. Mieheltä vaadittiin sinnikkyyttä, sillä kolmen eri kunnan sosiaalityöntekijät eivät ottaneet tapausta hoidettavakseen.IS kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikolta (kesk), mitä on tehtävissä lastensuojelun tilan kohentamiseksi.

Miten on mahdollista, ettei kukaan viranomainen ota koppia, jos huolestunut kansalainen yrittää saada apua lapselle?

– Lastensuojelun tehtävä on auttaa silloin kun muut palvelut eivät riitä ja tilanne on vakava. Selvää on, että lastensuojelussa pitäisi olla aikaa kohdata asiakkaat lapsilähtöisellä tavalla ja että lastensuojelun järjestämisestä vastaavilla kunnilla riittävät resurssit tähän.

Miten ministerinä aiot reagoida asiaan?

– Lastensuojelua kehitetään kauttaaltaan hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) laajasti. Olen myös jo pyytänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa https://www.is.fi/haku/?query=aulikki+kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotus tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin vuonna 2020.

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan ”lastensuojelu on rikki”. Millaisena näet lastensuojelun tilan Suomessa?

– Olennaista on uudistaa palvelujärjestelmää kokonaisuudessaan. Lastensuojelu on yhteydessä siihen, miten ylipäätään tunnistetaan lasten ja perheiden tuen tarpeet. Ympäristöjen, jossa lapset luontaisesti ovat, pitäisi tukea lapsia ja perheitä. Yksi keskeinen muutostyö on systeemisen tiimityön mallin laaja pilotointi. Mallissa koko tiimi tuntee perheen tilanteen ja voi vastata tuen tarpeisiin nopeasti, vaikkei yksittäinen työntekijä olisi töissä.

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki vaatii lakiin henkilöstömitoitusta eli maksimissaan 20 lasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Onko tällainen vaatimus realistinen?

– Kananoja on selvitystyössään ottanut jo kantaa jo siihen, että nykyisessä muutostilanteessa lakisääteiset asiakasmitoitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia. Työn kuormituksen vähentäminen on perusteltua, mutta sen tulisi tapahtua ensi sijassa LAPE:n käynnistämin keinoin. Nopeasti vaikuttavina toimina selvityshenkilö esitti mm. kunta- ja työntekijätasoista täsmätukea sekä mahdollisuutta muodostaa sijaispooleja.

Korkeakoulutettujen sosiaalityöntekijöiden palkat pyörivät usein vain 3 000 eurossa. Onko tämä riittävä korvaus vaativasta ja vastuullisesta työstä?

– Kunnat lastensuojelun järjestäjinä vastaavat myös palkkauksesta.

Millaisia terveisiä lähetät lastensuojelutyön tekijöille?

– Toivon, että työntekijät lähtevät mahdollisimman laajasti uudistustyöhön ja vetoavat kuntien päätöksentekijöihin, jos työn olosuhteet ovat huonot. Toivon, että työntekijät seuraavat aktiivisesti tiimityön mallista saatavia kokemuksia ja edistävät uudenlaisen toimintakulttuurin leviämistä omassa kunnassaan.