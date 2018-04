Kotimaa

Lähipäivät ovat sateisia – torstaina sää muuttuu aurinkoisemmaksi

Aamulla vettä sataa Uudeltamaalta maan keskiosaan ja Oulun seudulle ulottuvalla alueella.Päivällä yhtenäisemmät sateet liikkuvat maan itä- ja pohjoisosaan. Pohjoisessa sade tulee paikoin räntänä tai lumena. Maan länsiosassa sadekuurot ovat vielä mahdollisia. Länsirannikolla aurinko näyttäytyy päivän aikana.Päivälämpötila on 3 - 8 astetta, lännen aurinkoisilla alueilla paikoin yli 10 astetta.Keskiviikkona sää on suuressa osassa maata pilvistä ja sadekuuroja tulee monin paikoin.Länsirannikolla sekä Pohjanmaalla sää on poutaisempaa ja osin myös aurinkoista.Päivälämpötila on lännen aurinkoisilla alueilla reilut 10 astetta ja muualla maassa 5 - 10 astetta.Torstaina sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Yksittäiset heikot sadekuurot ovat vielä mahdollisia, pääosin sää on poutaista.Päivälämpötila on etelässä 10 – 13 astetta, maan keskiosassa 7 – 10 astetta ja pohjoisessa 3 - 8 astetta.