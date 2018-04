Kotimaa

Krista Kiuru oli useassa Porin kaupunginhallituksen kokouksessa mukana kännykällä – ei moitteita

Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) osallistuminen puhelimitse kaupunginhallituksen kokouksiin ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, linjasi Porin kaupunginhallitus maanantaina. Lausunto oli yksimielinen.Satakunnan Kansa uutisoi viime viikolla, että Kiuru on ollut kännykän välityksellä läsnä useassa kaupunginhallituksen kokouksessa, eivätkä kaikki läsnäolijat ole olleet tästä tietoisia.Kaupunginhallituksen mukaan Kiuru on toiminut hallintoyksiköltä saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus on saanut asiassa lisäselvityksen sekä hallintoyksiköltä että Kiurulta.Asia otettiin käsittelyyn ylimääräisenä asiana kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen esityksestä. Luukkonen kertoo STT:lle, että toistaiseksi kaikkien tulee olla fyysisesti läsnä kaupunginhallituksen kokouksissa.– Näin toimitaan siihen asti, että meillä on tekniset valmiudet siihen, että henkilö on sekä äänellään että kasvoillaan läsnä ja että asiasta on tehty hallintosääntöön asianmukaiset merkinnät.