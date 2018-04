Kotimaa

Imatralle Suomen suurin puukoulu – määrä valmistua 2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Imatran kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina.Mansikkalaan kohoaa puinen koulukeskus, jonka hyötyala on noin 11 000 neliötä.Monitoimikiinteistöä käyttävät perusopetuksen ohella neuvola, varhaiskasvatus, lukio, työväenopisto, nuorisopalvelut, oppilashuolto sekä kolmas sektori eli yhdistykset.Investoinnin hankinta-arvo on enimmillään 45 miljoonaa euroa. Investointi toteutetaan elinkaarihankkeena. Rakentaja YIT Talo vastaa kiinteistön ylläpitohuollosta 20 vuotta.Uusi koulukeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.