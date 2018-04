Kotimaa

Kelirikkokausi alkoi rajusti – Ely-keskus neuvoo: laita tien reikään vaikka havu

Ely-keskus neuvoo laittamaan tien reikiin risun tai havunKelirikkokausi on sään lämmettyä alkanut Keski- ja Itä-Suomessa nopeasti ja odotettua rajumpana, varoittaa paikallinen ely-keskus.Kelirikkokausi alkoi Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa, mistä se eteni erittäin vaikeana myös Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pohjoisimpiin osiin.Näiden alueiden soratiestöstä liki viidesosaan oli jouduttu asettamaan maanantaihin mennessä painorajoitukset, ja lisää on ely-keskuksen mukaan odotettavissa.Keski- ja Itä-Suomen sorateiden pinnat liejuuntuivat muutamassa päivässä, ja tiet menivät monin paikoin vaikeakulkuisiksi. Laajamittainen korjaaminen ei ely-keskuksen mukaan ole tässä vaiheessa mahdollista. Korjaukset on keskitetty liikennöinnin turvaamiseksi pahiten vaurioituneille paikoille.Painorajoitettuja teitä oli maanantaina illalla yhteensä noin 1 800 kilometriä, niistä runsas kolmannes Keski-Suomessa.Kelirikosta varoitetaan teiden alkuun asetettavilla liikennemerkeillä. Tilanne on ely-keskuksen mukaan kuitenkin niin vaikea, että raskasta liikennettä sorateillä tulisi välttää, vaikka painorajoituksia ei olisi asetettu.Keski- ja Itä-Suomen sorateillä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Tienkäyttäjien toivotaan lisäksi merkitsevän liikennettä vaarantavat tien reiät esimerkiksi risulla tai havulla. Liikennettä vaarantavista vaurioista on niin ikään syytä ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200-2100.