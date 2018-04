Kotimaa

Valapäivän juhlinta riistäytyi käsistä: "Hän on reagoinut tilanteeseen lyömällä tuolilla"

Väkivaltaan johtanut tilanne tapahtui Turussa viime vuoden elokuun loppupuolella. Vietettiin varusmiesten valapäivää. He olivat suorittaneet alokasajan, ja alokkaat ylenivät matruuseiksi.Juhlapäivän kunniaksi osa varusmiehistä kokoontui Turussa sijaitsevaan Samppalinnan ravintolaan. Tilaisuuteen osallistuvien varusmiesten piti maksaa osallistumismaksu.Vuonna 1997 syntynyt mies ei maksua kuitenkaan maksanut, ja tästä huolimatta päihtynyt mies yritti ravintolaan sisälle. Paikalla ollut toinen varusmies vaati miestä poistumaan.Mies poistui hetkeksi, mutta palasi takaisin. Miestä kiellettiin yhä tulemasta. Kahden varusmiehen välille syntyi sanaharkka.aiheuttanut varusmies tönäisi toista varusmiestä, joka tönäisi takaisin. Tämän jälkeen häiriötä aiheuttanut varusmies otti ravintolasta tuolin käteensä ja huitaisi sillä toista varusmiestä päähän. Uhri kaatui maahan.Osuman saanut varusmies menetti hetkellisesti tajuntansa, minkä lisäksi hän sai aivotärähdyksen. Miehen poskiluu murtui kahdesta kohtaa, ja vamma vaati leikkaushoitoa. Leikkauksen jälkeen varusmies oli kolme viikkoa sairauslomalla, ja hän söi särkyyn kuukauden ajan kipulääkkeitä.Tuolilla mätkäissyt mies myönsi lyönnin, mutta hänen mielestään teko oli hätävarjelun liioitteluna tehty pahoinpitely. Miehen mukaan hän ainoastaan hermostui ja pelästyi toisen miehen tönimisestä, mihin hän reagoi liiallisesti.mukaan teko täytti kuitenkin normaalin pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Mies aloitti itse tönimisen, johon toinen varusmies vastasi tönimisellä takaisin. Oikeuden mielestä uhrin tönäisy ei ollut voimakas eikä uhkaava.– (Miehellä) on ollut mahdollisuus poistua paikalta, mutta hän on kuitenkin reagoinut tilanteeseen lyömällä (uhria) tuolilla. Olosuhteet eivät ole olleet sellaiset, etteikö häneltä kohtuudella olisi voitu edellyttää muunlaista suhtautumista. Näin ollen (miehen) väkivalta tilanteessa ei ole ollut miltään osin puolusteltavaa eikä oikeasuhtaista, oikeus kirjoittaa.Pahoinpitelyn lisäksi mies syyllistyi sotilaan sopimattomaan käyttäytymiseen. Hän sai teostaan kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion.Mies joutuu maksamaan uhrille kivusta, särystä, muusta tilapäisestä haitasta sekä kosmeettisesta pysyvästä haitasta yhteensä 4 800 euroa. 20-vuotias mies joutuu maksamaan myös uhrin lähes 2 500 euron oikeudenkäyntikulut.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden aiemmin tässä kuussa antama tuomio on saanut lainvoiman.