Lentosotamies uhkasi tappaa varus­toverinsa ampumaradalla Pirkkalassa: ”Voisin ampua teidät kaikki”

Miehen uhmaava käytös tapahtui Satakunnan lennoston suojauskomppanian sotilaspoliisijoukkueessa Pirkkalassa viime vuoden maaliskuun ja elokuun välisenä aikana.Yksi erikoinen episodi tapahtui naissotilaiden tuvan ovella. Kertomansa mukaan mies olisi halunnut kysyä naisilta, voisivatko miehet käyttää osan naisten saunavuorosta. Kielenkäyttö yltyi kuitenkin rajuksi miessotilaan ja naissotilaiden välille.Lopulta mies piti naisten tuvan ovea ”usean minuutin” ajan kiinni, eikä päästänyt naissotilaita ulos. Miehen mielestä oven kiinni pitäminen oli ”leikkimielistä”. Todistajien mukaan mies uhkasi myös hakkaamisella ja tappamisella. Mies kiisti syytteet, ja hänen mukaansa kyse oli tapakulttuuriin liittyvästä huumorisävytteisestä puheesta.– Koska ohjesääntöä on rikottu, ei kyse voi olla mistään huumorin varjolla tehdystä toiminnasta, oikeus totesi.Oikeuden mielestä mies syyllistyi palvelusrikokseen, mutta se otti rangaistusta mitattaessa huomioon sen, että sopimaton käytös oli ainakin osittain molemminpuolista.syyllistyi myös laittomaan uhkaukseen, jonka kohteeksi joutuivat nais- ja miessotilas. Mies uhkasi esimerkiksi raiskata naissotilaan, jos nainen olisi poistanut hänen tekemät piirustukset eräästä taulusta. Mies käytti ronskia kieltä myös ruokalassa.– Turpa kiinni tai hukutan sinut Hahmojärveen, mies möykkäsi naissotilaalle.Nainen pelästyi tätä, ja oli vain hiljaa. Mies uhkasi myös ampumaradalla ampua naisen, koska nainen oli niin ärsyttävä. Mies uhkasi ampumisella myös miessotilasta.– Voisin ampua teidät kaikki, mies sanoi ampumaradalla.Oikeuden mukaan mies aiheutti uhkauksellaan pelästymisen.– (Miehellä) on ollut hallussaan ase ja mahdollisuus saada patruunoita, joten uhkauksen toteutumiselle on ollut konkreettiset edellytykset, Pirkanmaan käräjäoikeus kirjoittaa.Se tuomitsi 21-vuotiaan miehen laittomasta uhkauksesta ja palvelusrikoksesta 70 päiväsakkoon, joka teki miehen tuloilla 1 050 euroa. Oikeuden viime kuussa antama tuomio on saanut lainvoiman.