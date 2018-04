Sämpylöiden leipominen puuronjämistä kiellettiin Rauman päiväkodeissa – ruokajohtaja: ”Ohjeistus yksiselitteinen”

Kotimaa

Sämpylöiden leipominen puuronjämistä kiellettiin Rauman päiväkodeissa – ruokajohtaja: ”Ohjeistus yksiselittein

Aamupalalta ylijääneestä puurosta ei saa enää leipoa sämpylöitä Rauman päiväkodeissa.Asiasta kertoi ensin Länsi-Suomi http://ls24.fi/uutiset/sampyloiden-leipomiselle-stoppi IS kysyi, mistä moinen päätös johtuu.– Päätös johtuu elintarvikelain määräyksistä. Olen keskustellut terveysvalvontaviranomaisten kanssa asiasta ja heidän näkemyksensä ja ohjeistuksensa on yksiselitteinen ja perustuu elintarvikelainsäädäntöön, Rauman kaupungin ruokapalvelujohtaja Pirjo Vainio https://www.is.fi/haku/?query=pirjo+vainio kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että elintarvikelainsäädännön mukaan tarjolla ollutta ruokaa ei saa jäähdyttää ja käyttää uudelleen.– Ruokapalveluilla ei tässä asiassa ole omaa harkintavaltaa. Määräykset ovat samanlaiset kaikkialla Suomessa vastaavilla alan toimijoilla, kuin me, hän kertoo.

Missä päiväkodeissa sämpylöitä on leivottu?

– Sämpylöitä on leivottu ylijäämäpuurosta Wännin, Pyynpään ja Onnelan päiväkodeissa keksimäärin kerran viikossa, hän kertoo.– Paikallinen terveysviranomainen laatii parhaillaan yhdessä kanssamme tiedotetta asiasta lasten vanhemmille.Vainio kertoi kirjoittaneensa asiasta vastineen Länsi-Suomi-lehteen, jotta vanhemmat ymmärtäisivät ohjeistuksen syyt.– Kaikissa päiväkodeissamme syödään edelleenkin kerran viikossa aamupalalla kotimaisesta viljasta leivottuja sydänsämpylöitä ja edelleen lapset saavat ohjatusti harjoitella leipomista, hän sanoo.