Kotimaa

Tulli narautti lähes kaksi tonnia nuuskaa Suomeen salakuljettaneen kolmikon – kuvat jättilastista









Tulli kertoo tutkineensa keväällä laajaa nuuskan laitonta maahantuontia, jossa Suomeen epäillään tuodun lähes 2 000 kiloa nuuskaa. Valmisteveroja on tällä tavoin vältetty yhteensä noin 725 000 euron edestä.Helmikuun lopussa tehtiin takavarikko tehtiin Suomeen rekisteröidystä pakettiautosta, joka oli matkalla Ruotsista Suomeen. Ulkomaalaisen henkilön kuljettamasta autosta löydettiin 334 kiloa nuuskaa. Myöhemmin pääkaupunkiseudulla tehdyssä kotietsinnässä löytyi lisää laittomasti maahantuotua tupakkatuotetta. Lisäksi selvitettiin kymmentä aiempaa salakuljetustapausta, joissa nuuskaa oli tuotu ja levitetty yhteensä 1 360 kiloa.Tapausta on tutkittu Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Kiinni on otettu kolme henkilöä, joista kaksi on edelleen vangittuna. Kaikki henkilöt ovat keski-ikäisiä ja ulkomaalaisia.Asiaa tutkitaan törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Tapauksen esitutkinta on valmis ja asia on Lapin syyttäjänviraston syyteharkinnassa.