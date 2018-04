Kotimaa

Sää muuttuu tiistaina sateiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illalla pilvisyys runsastuu entisestään lännestä alkaen. Länsi-Suomessa sekä Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sateita. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu lännestä alkaen kohtalaiseksi tai jopa navakaksi.Päivälämpötila on laajalti 5 – 10 astetta ja Lapissa 0 - 6 astetta.Tiistaina sää on pilvinen ja sateinen. Lapissa sade tulee paikoin myös lumena, muualla enimmäkseen vetenä.Iltaa kohti maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu lännestä alkaen. Länsi-Suomessa selkenee illalla. Etelän ja kaakon välinen tuuli on edelleen kohtalaista tai jopa navakkaa, mutta heikkenee illalla lännestä alkaen.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 4 – 10 astetta ja Itä- ja Pohjois-Suomessa 1 - 7 astetta.Keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee vesisateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lapissa lounaistuuli on paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on 5 - 12 astetta, Pohjois-Lapissa on hieman kylmempää.