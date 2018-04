Kotimaa

Kuvat: Vesi nousi tielle – Valtatie 3 katkaistu liikenteeltä









Kyrönjoella avattiin tulvaluukkuja





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/uutisvihje/

Valtatie 3 on suljettu Kurikan Jalasjärven kohdalla Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Liikennevirasto. Tulvavesi on noussut tielle. Liikenne ohjataan kiertotielle.Pohjois-Pohjanmaalla tulvavesi on noussut muutamille pienille paikallisteille, kertovat Liikennevirasto ja Suomen ympäristökeskus. Tulvaveden vuoksi suljettuina ovat ainakin tie numero 18576 Siikalatvan Pasossa ja tie numero 18183 Ylivieskassa ja Alavieskassa.Lisäksi paikallisteitä saatetaan joutua sulkemaan Ilmajoella ja Seinäjoella, kerrotaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta. Syynä on se, Kyrönjoen tulvaluukkuja on ryhdytty avaamaan veden pinnan laskemiseksi.Myös pelloille on noussut vettä ainakin Ylivieskassa. Pelastuslaitos on suojannut rakennuksia tulvivalta vedeltä.Jäät ovat paikoin lähteneet liikkeelle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja, joiden vuoksi vesi saattaa nousta nopeasti ranta-alueille. Jääpatoja on muodostunut Pyhäjoella sekä Kalajoen varrella Alavieskassa ja Ylivieskassa.Etelä-Pohjanmaalla tämänpäiväiset vesisateet ovat nostaneet ainakin Kyrönjoen ja Lapuanjoen vedenkorkeutta. Kyrönjoen tulvaluukkuja on ryhdytty avaamaan ja vettä päästämään pelloille Seinäjoella ja Ilmajoella. Kyrönjoen tulvahuippuja pyritään pienentämään myös johtamalla vettä alueen tekojärviin.Edellisen kerran vettä johdettiin pengerretyille alueille Kyrönjoella viitisen vuotta sitten, huhtikuussa 2013.Vesistöpäällikkö Rautio kertoo, että Lapuanjoella sade on nostanut vedenpintaa lähinnä joen latvoilla. Lapuanjoen varrella tulvaluukkujen avaaminen ei siis ole tarpeen.Artikkeli päivitetty kello 16.45 tiedolla tien katkaisemisesta.