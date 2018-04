Kotimaa

Tulvavesi nousi pikkuteille Pohjois-Pohjanmaalla – Vaasan seudulla tulvavesi uhkaa asutusta





Tulvaveden vuoksi suljettuina ovat ainakin tie numero 18576 Siikalatvan Pasossa ja tie numero 18183 Ylivieskassa ja Alavieskassa.Myös pelloille on noussut vettä ainakin Ylivieskassa. Pelastuslaitos on suojannut rakennuksia tulvivalta vedeltä.Jäät ovat paikoin lähteneet liikkeelle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja, joiden vuoksi vesi saattaa nousta nopeasti ranta-alueille. Jääpatoja on muodostunut Pyhäjoella sekä Kalajoen varrella Alavieskassa ja Ylivieskassa.Etelä-Pohjanmaalla tämänpäiväiset vesisateet ovat nostaneet ainakin Kyrönjoen ja Lapuanjoen vedenkorkeutta. Jokien pinnat ovat nyt 10–35 senttimetrin päässä tulvarajasta, jonka ylittyessä vettä täytyy juoksuttaa pengeralueiden pelloille. Tulvarajat saattavat ylittyä lähipäivinä, ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on jo täyttänyt alueen tekojärviä tulvien hillitsemiseksi.Tulvavedet uhkaavat asutusta etenkin Kyrönjoen ja Laihianjoen yhteisellä tulva-alueella Mustasaaren ja Vaasan rajalla. Laihianjoella ja Kyrönjoella kellareita on jo kastunut ja asuinrakennuksia on suojattu.