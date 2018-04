Sipilä tulevista vaaleista: ”Keskustan listoista jo puolet on täynnä, toiset vielä keskittyvät uudistuksen vastustamiseen”

Kotimaa

– Tulevan vuoden tärkein tavoitteeni on ykköstilan uusiminen huhtikuun 14. päivänä 2019. Siihen tarvitsen teidän kaikkien ja koko keskustaliikkeen tukea, pääministeri(kesk) totesi tänään lauantaina Lahdessa keskustan puoluevaltuuston väen edessä.Viimeisissä gallupeissa keskustan kannatus on vajonnut vasta kolmannelle sijalle sdp:n ja kokoomuksen taakse. Puolue lähtee näin ensi kevään eduskuntavaaleja kohti reilulla takamatkalla muihin isoihin verrattuna.– Emme suostu siihen, että muut käsikirjoittavat vaalien lopputuloksen, jonka mukaan ykköstilasta kilpailevat kokoomus ja sdp. Me aiomme voittaa vaalit, Sipilä sanoi.Sipilältä odotettiin poliittisessa katsauksessaan myös virallista ilmoitusta keskustan puheenjohtajakisaan mukaan lähtemisestä, mutta sellaista ei suoraan saatu.Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan ensi kesäkuussa keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa.– Tehtävä on yhteinen. Sotkamon puoluekokouksesta lähtee vahva ja yhtenäinen voittajajoukkue, Sipilä tyytyi toteamaan.Sipilä on monesti todennut jättävänsä puolueen puheenjohtajan paikan, mikäli hallitustyölle asetetut tavoitteet jäävät toteutumatta. Tulos tai ulos, Sipilä on itse ajatuksensa muotoillut.Sipilä listasikin lauantaina keskustan hallituskaudelle asettamia tavoitteita yksi kerrallaan, ja totesi suurimman osan tulleen toteutetuiksi.– Lupasimme 200 000 uutta työpaikkaa 10 vuoden aikana ja yhteiskuntasopimuksen. Nyt kolmessa vuodessa on syntynyt jo 90 000 uutta työpaikkaa, ja yhteiskuntasopimus on ollut noin 1,5 vuotta voimassa, Sipilä sanoi.Viimeaikaisia hallituksen työllistämiskeinoja Sipilä puolusteli toteamalla, että niiden perimmäinen tarkoitus on vähentää syrjäytymistä.Hän muistutti muun muassa hallituksen toteuttamasta yhteiskuntasopimuksesta ja velkasuhteen taittamisesta.– Saavutamme erittäin kunnianhimoisen 72 prosentin työllisyysastetavoitteen tällä vaalikaudella.– Tässä vain muutama esimerkki kakkaran muotoisesta vaaliohjelmastamme. Sen voi lukea punastumatta tänäkin päivänä. Melkein jokaisen lauseen perään voisi kirjoittaa sanan ”tehty”.Sote- ja maakuntauudistuksen kohdalla Sipilä tyytyi toteamaan, että asia on eduskunnan käsissä.Hän kuvaili uudistuskokonaisuutta ”rauhan ajan suurimmaksi uudistukseksi” ja muistutti keskustan väkeä, että sen onnistuminen on toimeenpanosta kiinni.Keskustan on hänen mukaansa johdettava maakuntauudistuksen edistämistä. Maakuntavaalit on määrä järjestää jo tämän vuoden lokakuussa, jos uudistukseen liittyvät lait menevät läpi eduskunnassa kesäkuussa.Sipilä totesi, että uudistuksen vastustamiseen käytetään tällä hetkellä ”hurjasti energiaa”.– Ei ihme, että lipsahduksia vaalien siirtämisestä tapahtuu, jos ei olla tosissaan ja valmiina. Keskusta on vakavissaan uudistuksen kanssa, hän vakuutti.– Maakuntavaaleissa olemme kova porukka. Keskustan listoista jo puolet on täynnä, kun toiset vielä keskittyvät uudistuksen vastustamiseen.