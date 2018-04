Kotimaa

Poliisi hämmästyi perjantai-illan ylinopeuksia Sisä-Suomessa – ”Vauhtia kuin Monzassa”

Sisä-Suomen poliisilaitoksella oli perjantain ja lauantain välisenä yönä niin kiire kaahailijoiden nappaamisessa, että se otsikoi lauantaiaamun tiedotteensa epätyypillisesti: Vauhtia kuin Monzassa, poliisi kirjoittaa.Tiedotteen sisällöstä käy ilmi, ettei otsikko ole ollenkaan liioiteltu.Kello 21.05 poliisi nappasi noin kolmekymppisen miehen, jota epäillään nyt törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän ajoi henkilöautolla Valtatie 3:lla 184km/h:n nopeudella. Rajoitus on 120km/h.Poliisi määräsi miehen väliaikaiseen ajokieltoon ja otti hänen ajokorttinsa pois.– "Kilpakumppani" eli toisen henkilöauton parikymppinen naiskuljettaja ajoi niin ikään 184km/h:n nopeutta. Myös häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Nainen määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja ajokortti otettiin poliisin haltuun, virkavalta kirjoittaa.Ralli jatkui Tampereella kello 22.30. Moottoripyörällä liikkeellä ollut mies on nyt epäiltynä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.Poliisin mukaan mies kiihdytti vauhtia voimakkaasta Rantatunnelin (B) itäpäässä, jolloin poliisi mittasi tutkalla moottoripyörän nopeudeksi 144km/h. Nopeusrajoitus tunnelissa on 60km/h.Myös tämä kuljettaja sai määräaikaisen ajokiellon ja menetti ajokorttinsa poliisin haltuun.Muita kaahareita ei poliisin tiedotteessa mainita, mutta autoilla voi törttöillä muillakin tavoilla. Hyvä esimerkki siitä on poliisin Hämeenkyrön Koskitiellä kello 21.24 pysäyttämä mies.1960-luvulla syntyneellä miehellä ei ollut ajo-oikeutta kuljettamaansa henkilöautoon. Poliisille kävi ilmi, että mies on jäänyt samaisesta rikkeestä kiinni jo 16 kertaa vuoden sisällä.Lisäksi miehelle tehty huumepikatesti osoitti positiivista tulosta amfetamiinille, joten poliisi epäilee miestä myös rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.Myös Äänekosken Rotkolassa oli liikkeellä ajo-oikeudeton henkilöautoilija. Poliisin mukaan tämä mies oli jäänyt kiinni ajo-oikeudetta ajamisesta kahdeksan kertaa vuoden sisällä. Kyseessä on myös epäilys rattijuopumuksesta, sillä miehelle tehdyssä puhalluskokeessa hänen hengitysilmastaan mitattiin 0,35 milligrammaa alkoholia litrassa ilmaa.Vesilahdella liikkeellä ollut mies taas oli silminnähden huumausaineen vaikutuksen alainen poliisin pysäyttäessä hänet ratsiaan. Huumepikatesti osoitti muun muassa amfetamiinia, joten miehen matka katkesi siihen.Häntä poliisi epäilee rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.