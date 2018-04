Palkkamurhaa, huumekauppaa, perätön ilmianto Juicesta... Tällaista oli surmatun palkkamurhaaja Raimo Anderssonin elämä

Kotimaa

Palkkamurhaa, huumekauppaa, perätön ilmianto Juicesta... Tällaista oli surmatun palkkamurhaaja Raimo Andersson





Neljä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ünsalin





Mutta





MTV:n

Anderssonista





Istuessaan