Syyte: Vanhemmat teippasivat ja pahoinpitelivät lastaan – Sivullinen yritti epätoivoisesti saada apua: ”Kaikki ilmoittivat, etteivät voi tehdä mitään”

Kotimaa

Syyte: Vanhemmat teippasivat ja pahoinpitelivät lastaan – Sivullinen yritti epätoivoisesti saada apua: ”Kaikki

Eläkeläismiehen sitkeys pelasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies ei voi ymmärtää viranomaisten toimintaa

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tapausta, jossa eteläsuomalaisia vanhempia syytetään yhden alle kouluikäisen lapsensa törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta. Kihlakunnansyyttäjä vaatii vanhemmille kolmen ja 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia.Syyttäjän haastehakemuksessa esitetään, että vanhemmat ovat vahingoittaneet lapsen fyysistä terveyttä tekemättä ruumiillista väkivaltaa. Teot ovat ajoittuneet aikavälille 28.1.–2.10.2015, jolloin lapsi on ollut 5–6-vuotias. Syyttäjän mukaan lapselle annettiin mm. niukasti syötävää, hänet pakotettiin syömään lattialta ja välillä lapsen kädet teipattiin joko etu- tai takapuolelle.Syyttäjän mukaan kyseiset teot ovat aiheuttaneet lapselle kipua ja ihon kuivumisen, haavautumisen sekä lopulta arpeutumisen. Lisäksi lapsen pituuskasvu on taittunut ja kehitys viivästynyt.Kaltoinkohtelu olisi jäänyt paljastumatta ilman oululaisen eläkeläismiehen sitkeyttä. Sitä tarvittiin, sillä perheen tekemisiä liki viikon ajan Hangossa seurannut mies ilmoitti tapauksesta turhaan peräti kolmen kunnan lastensuojeluun.Lopulta tarvittiin ”neljättä valtiomahtia”. Mies kertoi tietonsa tutulle toimittajalle, joka ilmoitti asiasta poliisille. Vasta sitten virkakoneiston pyörät alkoivat pyörimään.Lastensuojelutapauksen ilmoittaminen tavallisena kansalaisena tökkäsi ensin Oulun sosiaalitoimessa. Mies meni paikan päälle kertomaan tapauksesta, mutta sai huomata pian, ettei paikallinen lastensuojelu aio tehdä asian eteen mitään.– Reklamoin asiasta ely-keskukseen. Kirjoitin lastensuojelun ylitarkastajalle neljä ruudullista sähköpostia, eläkeläismies kertoo IS:lle.Ongelmaksi muodostui tunnistetietojen puute. Mies tiesi perheestä vain nimet ja perheenisän salaisen puhelinnumeron. Perheellä on hyvin yleinen suomalainen sukunimi.– Ylitarkastaja sanoi ensin, että ottaa asian hoitoon. Sitten hän ilmoitti, ettei voi tehdä mitään, koska perheen asuinpaikka ei ole tiedossa.– Ihmettelin, miksei Oulun lastensuojelu voinut käyttää virka-apua. Tiedot olisi voinut hankkia tullin, poliisin tai rajavartioston kautta.Seuraavaksi mies kertoo soittaneensa Hangon lastensuojeluun. Hän lähetti Hankoon myös saman meilin kuin ely-keskukseen.– Siellä kuunneltiin puhelimessa vähän aikaa. Esimies lupasi hoitaa asian, mutta sitten alainen soitti ja ilmoitti, ettei asiaa voikaan hoitaa ja kehotti ottamaan yhteyden perheen asuinpaikkakunnalle.Perheen vanhempien puheista mies sai käsityksen, että asuinpaikka saattaisi olla Espoo. Puhelu paikalliselle lastensuojeluviranomaiselle kesti kännykän tietojen mukaan noin yhdeksän minuuttia.– Lopulta mies sanoi, että ”asia on kuultu, meillä on muitakin tehtäviä”. Sen jälkeen mies löi luurin kiinni.Vanhempiensa teoista kärsivä pikkupoika pysyi yhä eläkeläismiehen mielessä. Viime kesänä hän teki viranomaisten toiminnasta kantelun Valviralle.– Vastaus tuli marraskuussa. Siinä sanottiin, ettei sosiaaliviranomaisten toiminta anna aihetta toimenpiteisiin.Mies yritti kaikkensa. Hän otti yhteyttä muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, Lasten ystäviin kuin lapsiasiavaltuutettuunkin.– Kaikki ilmoittivat, etteivät voi tehdä mitään. Sanoivat vaan, että mene sinne ja sinne.Toimittajaa uskottiin eri tavalla. Viranomaiset menivät perheen asuinpaikkana toimineelle veneelle syksyllä 2015.– Tietääkseni vanhemmat otettiin kiinni vajaan kahden kuukauden kuluttua ja lapset otettiin huostaan.Systeemin toimimattomuus järkyttää miestä, joka halusi apua kärsivälle lapselle.– Viranomaisten toiminta on ihan käsittämätöntä. Ovatko sosiaalityöntekijät sitten niin ylityöllistettyjä vai ovatko he vaan töissä ja varovat, ettei tule tehtyä virheitä?– Itse olin aikanaan töissä valtiolla. Jos en ehtinyt tehdä jotain asiaa virka-aikana, niin jäin ylitöihin, kunnes oli valmista.Lakikirjoihin tutustunut mies muistuttaa viranomaisia perusasioista.– Lastensuojelulaissa sanotaan heti alussa, että ilmoitukset lasten kaltoinkohtelusta pitää ottaa hoitoon heti! Hallintomenettelylaissa lukee taas, ettei asiakkaita saa pompotella.– Ilmoitukseni olivat kuin vesi hanhen selässä: mitään ei tapahtunut! Mielessä kävi monta kertaa, että olenko ottanut itselleni turhaa stressiä.