Maijan, 44, juuri ostettu koti alkoi yhtäkkiä haista ”mummolalta” – seurasi alamäki, joka vei rahat, luottotiedot ja terveyden

Kotimaa

Maijan, 44, juuri ostettu koti alkoi yhtäkkiä haista ”mummolalta” – seurasi alamäki, joka vei rahat, luottotie

Vessaan jätetty hammastahnakin homehtui.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmat alkoivat kasautua

Minulla ei ollut luottotietoja, ei asuntoa eikä varaa vuokrata sitä.

Sen jälkeen saisin luottotietoni puhtaiksi.

Maija päätti laittaa asiansa kuntoon

En voi olla maahan lyöty, sillä tämä on äärimmäisen hölmöjen sattumusten sarja.